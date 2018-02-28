Adım adım 5G’ye doğru

İSPANYA’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürüyor. Türk Telekom davetiyle katıldığımız fuarın ilk açılış gününe teknoloji devlerinin yeni akıllı telefon modellerinin damga vurmasından sonra dikkat çeken gelişme 5G oldu. Saniyede 1 GB’lık veri akışının yaklaşık 1 mili saniyelik gecikmeyle aktarıldığı 5G son kullanıcılar kadar endüstriyel çözümleri de etkiliyor. Sürücüsüz otomobillerden üretim hatlarına kadar birçok alanda yer alan endüstriyel çözümleri daha akıllı hale getirecek olan 5G için hem yerli şirketler hem de yabancı şirketler hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni iletişi teknolojisinin test süreçlerinin neredeyse tamamlanmış durumda. Hatta önümüzdeki yıldan itibaren ABD, Çin ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke tarafından kullanılmaya başlanacak 5G için yol haritasının son hali de oluşturulmaya başlandı.

KADEMELİ GEÇİŞ





Bu haritanın ilk adımı şu anda kullanılan mevcut 4G ve 4.5G şebekelerinin yazılımsal olarak 5G’ye uyumlu hale getirilmesi bulunuyor. Özellikle altyapı şirketleri yeni nesil teknolojileri sundukları altyapılarda yazılımsal değişiklikler yaparak, operatörlerin abonelerine çok daha hızlı bir şekilde 5G teknolojisine geçmesi sağlanacak. Başka bir deyişle operatörler, daha hızlı adımlarla 5G teknolojisine kavuşabilecek. Yazılımsal geliştirmelerle 5G’ye geçişin yanı sıra diğer bir seçenek ise donanımsal olarak da tüm altyapının 5G’ye uyumlu hale getirilmesi var. Mobil iletişim altyapısı sağlayan şirketler, geliştirdikleri yeni nesil baz istasyonları ve bağlantı teknolojileriyle 5G sürecine hazırlanmış durumda. Biz de altyapı geliştiren şirketlerin hayata geçirdiği 5G örneklerini denedik. İşte 5G örnekleri...

SANAL PENALTI ATIŞI

ÇİNLİ teknoloji devi Huawei’nin standında penaltı atma demosu yer aldı. Yarım ay şeklindeki stantta 36 adet yüksek çözünürlük kamera bulunuyor. Görüntü tanıma teknolojili yazılımlarla donatılmış kameralar 5G bağlantısıyla internete bağlandı. Ekrandaki sanal kaleye doğru sanal topla çekilen şutlar, anında algılanarak 5G bağlantısıyla internete aktarıldı. Şutun yönü, şiddeti analiz edildi ve ekrandaki sanal top harekete geçti. Bu verilerle, topun yönü belirlendi ve sanal kaledeki kaleci de hamlesini yaptı. Huawei standında yer alan bu demo, 5G’nin hızını başarıyla anlattı.

5G’Lİ İLK OTOMOBİL





INTEL ve Japon operatör Docomo, dünyanın ilk 5G bağlantısına sahip olan otomobilini gösterdi. Özel bir donanıma sahip olan aracın üzerindeki anten demo alanıdaki 5G baz istasyonuna bağlanarak tüm içerikleri bu teknolojiyle sağladı. 1 GB’lık bir filmi 1 saniye gibi kısa bir sürede indirebilen otomobil, otonom sürüş içinde avantaj sunuyor. Verilerle, otomobilin ileride karşılaşacağı durumlar analiz edilerek önlemler alınıyor.

İLK TESTLER TÜRKİYE’DE

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF (Open Networking Foundation) ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile dünya devi teknoloji şirketlerinin üyesi olduğu ONF’de geliştirilen 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek. Türk Telekom’un uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı işbirliği anlaşmasının kapsamında 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısı, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışması yer alıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilişim 94 milyar TL’lik bir sektör büyüklüğüne sahip olunduğunu belirterek, “Güvenlik ve acil durumlarda hizmetlerin geliştirilmesinde 5G teknolojileri kullanılacak ve Türkiye öncü ülkeler arasında olacak” dedi.

İNSANSIZ KEPÇE KONTROLÜ





ERICSSON, 5G’nin tepkime hızına odaklanan şirketlerden. Fuar alanına kepçelerin olduğu bir şantiye alanı kuran şirket, 5G ile uzaktan erişim demosu gerçekleştirdi. 5G ile internete bağlanan kepçede 4K çözünürlüklü bir canlı yayın kamerası var. Bu kamera üzerinden görüntüler kilometrelerce uzaktaki kontrol merkezine aktarılıyor. Böylece bu merkezdeki operatörler, ellerindeki kumandayla kepçeyi 5G teknolojisi üzerinden kontrol edebiliyor. Yeni teknolojiyle, askeri amaçla projeler de üretebilecek.