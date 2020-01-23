Adil bir model şart

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuk olarak katıldı.

SİBER SALDIRILAR 2020’DE ARTACAK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde iş dünyasının gündeminin Türkiye ile aynı olduğunu belirterek, Çin, AB, Brexit, dijital ekonomi gibi konuların tüm dünyada öne çıkan konular arasında yer aldığını söyledi. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Dünyada, en üst yüzde 1’in sahip olduğu servet, yüzde 99’un sahip olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı doğru gidiyor. Dünya barışı ve istikrarı için en büyük sıkıntı bu. Bütün dünyanın rahatsız olması gereken tablo” ifadelerini kullandı. Başkan Hisarcıklıoğlu, dünyanın daha adil ve sürdürülebilir yeni bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Türkiye ekonomisi için risk ve fırsatlar hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, 2020 yılında siber saldırıların daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

TEKNOLOJİ ŞART

İSO Başkanı Bahçıvan, “Nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması gerekiyor. Nitelikli büyüme yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sanayi ürünlerinin, üretim ve ihracat içindeki payının arttığı büyümedir. Bunun için mevcut çabaların ötesinde kapsamlı bir atılım gerekli” diye konuştu.