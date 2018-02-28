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Adana'nın ünlü tatlıcısı hâkim karşısında

İHA-Hurriyet.com.tr
28.02.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tatlıcı zinciri Tatlıcı Köse'nin sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

ADANA 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuksuz sanık işadamı Mahmut K. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması istenen sanık, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığı ve hakkındaki tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Örgüte finans desteği sağlamadığını ve ABD'ye gıda fuarına katılmak için gittiğini savunan Mahmut K., FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddialarını da kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

TEMELİ 50 YIL ÖNCE ATILDI

Hâkim karşısına çıkan Mahmut K., Adana'nın meşhur tatlıcılarından Tatlıcı Köse'nin ortaklarından. Adana'da 1960'ta seyyar araçla halka tatlı satarak gıda sektörüne giren Mehmet Karahan'ın, 1964'te Karafatma Caddesi'nde hâlâ aktif olan dükkânla markalaşmada ilk adımını attığı Tatlıcı Köse, şimdilerden Veli Karahan ve iki kardeşi tarafından yönetiliyor.
Adananın ünlü tatlıcısı hâkim karşısında

 

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Etiketler: Fetullahçı Terör Örgütü , Tatlıcı , Adana
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