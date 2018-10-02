Adana'nın ihracatı 1,4 milyar liraya çıktı
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ihracatının geçen yıla göre ülke ortalamasının üzerinde performans sergilediğini, ilk 9 ayda yüzde 12,5 artarak 1 milyar 438 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Kıvanç, “Adana olarak yıl sonuna kadar 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için çaba göstereceğiz” dedi.
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül Ayı İhracat verilerini Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; eylülde Türkiye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu.
TİM Başkan Yardımcısı görevi uyarınca Antalya’da Eylül Ayı İhracat Rakamları basın açıklaması toplantısına katılan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç Eylül ayı ilimiz ihracat rakamlarını değerlendirdi. Adana’nın ihracatının eylül ayında geçen yıla göre yüzde 6,8 artarak 157 milyon doları aştığını belirten Kıvanç, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 12,5 artarak 1 milyar 438 milyon dolara ulaşarak Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediğini bildirdi.
Yılın son döneminde performansın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini vurgulayan Kıvanç, “Adana olarak yıl sonuna kadar 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için çaba göstereceğiz. Bu anlamda önümüzdeki üç aylık dönemde Adana olarak aylık 180 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek durumundayız” diye konuştu.
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın 9 aylık ihracatında en büyük payı alan sektörlerin sırasıyla tekstil ve hammaddeleri yüzde 17,8, kimyevi maddeler ve mamülleri yüzde 17,0 hububat-bakliyat ve mamülleri yüzde 11,4) ve hazır giyim-konfeksiyon yüzde 7,7 olduğunu bildirdi.
Kıvanç, 2018 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Adana’nın öne çıkan sektörleri arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 45, su ürünleri ve hayvansal mamüllerde yüzde 43 ve tekstilde yüzde 25’lik ihracat artışları yakalandığını, bunun önümüzdeki dönem ihracatları için kendilerine büyük güven verdiğini kaydetti.
Adana’dan toplam 181 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, Irak, Almanya, İspanya, Suriye ve ABD’nin 2018’in ocak-eylül döneminde Adana’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirten Kıvanç, şöyle konuştu:
“Bu 5 ülke toplam Adana ihracatından yüzde 40 pay almıştır. Ülkeler arasında Suriye ve ABD pazarlarında görülen ihracat artışları oldukça etkileyici. Suriye pazarını dikkatli şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Yılın son aylarında ABD pazarında özellikle otomotiv ihracatı odaklı bir artış bekliyoruz. Adana ihracatı içinde Almanya önemli bir pazar. Rekabetçi yapımızla Almanya’ya yaptığımız ihracatı arttırarak yıl sonunda 200 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde öne çıkan pazarlar olan Asya, Afrika’ya yapacağımız ihracatlarla, 2018 yılı sonunda 2 milyar doları geçmeyi planlıyoruz. Türkiye ihracat verileri gösteriyor ki, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. Eylül ayında da önceki yıla göre ihracatımızı artıran tüm Adanalı ihracatçılara teşekkür ediyorum. Birlikte çalışıp, üretmeye ve daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz.”
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