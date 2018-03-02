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Adana'da tefecilere yönelik büyük operasyon

Dinçer GÖKÇE/Hurriyet.com.tr
02.03.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

Adana Emniyet Müdürlüğü, saatler önce, tefecilere yönelik büyük bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerden biri Adana Pozantı'daki kaplıcada gözaltına alındığı öğrenildi.

Kent genelinde bir süreden beri takibe alınan tefecilere yönelik operasyon düğmesine bugün öğleden sonra basıldı. Turgay, Tufan B. kardeşlerin yanı sıra çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Şüpheliler, sahibi oldukları mağazalar üzerinden tefecilik yapmakla suçlanıyor. Polis ekipleri şu sıralar şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama işlemlerini sürdürüyor. Turgay B.'nin Çiftihan Kaplıcalarında gözaltına alındığı öğrenildi. Suç örgütü liderliğini ise Tufan B.'nin yaptığı öne sürülüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler: Adana , Tefeci , Yağma
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