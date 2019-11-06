Adana'da çırak olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAdana'da çırak olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor
GeriEkonomi Adana'da çırak olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
06.11.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Adana'da çırak olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da çırak olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor

Adana’da çırak olarak başladığı sabunculuk işinin ustası olan Hıdır Tunç, Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika’ya bıttım, eşek sütü ve ardıç katranı sabunu ihraç ediyor. Tunç, “4 ülkeye aylık 750 kilogram sabun gönderiyorum. Sabunlara rağbet şu an çok yüksek” dedi.

Mardin’de sabunculuk yapan eniştesinin yanında çırak olarak başladığı işin ustası olan Hıdır Tunç, Adana’da Vakıflar Çarşısı içerisinde bulunan Tespihçiler Çarşısı’nda bir dükkan açtı. Burada Mardin’de üretilip Adana’ya getirilen doğal sabunları satmaya başlayan Tunç, işlerini ilerleterek Türkiye’deki pek çok ilin yanı sıra özel müşterileri ve onların çevresindekiler için Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika’ya sabun ihracatına başladı.

Adanada çırak olarak başladı Şimdi ABD ve Avrupaya ihraç ediyor
4 ÜLKEYE 750 KİLOGRAM İHRACAT

Aylık 400 kilogram Almanya’ya, toplamda ise 750 kilogram sabunu 4 ülkeye ihraç ettiğini İHA muhabirine anlatan Hıdır Tunç, “Olmayan bir şeyi kentimize kazandırmak istedik. İnsanlarımıza faydalı olduğu için biz de memnun olduk. Şu anda Almanya, Hollanda, İsveç ile Amerika’ya bıttım, eşek sütü ve ardıç katranı sabunu gönderiyoruz. Kendi özel müşterilerimiz var. Almanya’ya 300-400 kilogram sabun ihracatı oluyor. 4 ülkeye 750 kilogram gönderim oluyor” diye konuştu.

Adanada çırak olarak başladı Şimdi ABD ve Avrupaya ihraç ediyor
EŞEK SÜTLÜ VE BITTIM SABUNUNA İLGİ

Sabunların özelliklerinden de bahseden Tunç, “Bıttım sabunu saç dökülmesini önlüyor. Kepeğe, egzama ve mantara çok iyi geliyor. Eşek sütü sabunu ise güneş lekesi, kırışıklık ve sivilceye karşı çok iyi geliyor. Cilt beyazlatma özelliği var. Ardıç katranı sabunu ise sedef hastalığı için kullanılıyor. Sedef hastalığının çoğalmasını önlüyor. Bütün sabunlar doğal ve kendi üretimimiz. Şu anda eşek sütü sabunu ve bıttım sabununa rağbet var” ifadelerini kullandı.

Kalıp sabunların 5 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirten Tunç, “Normalde kilogramı 150 liraya da sabunlarımız var. 50 liraya da” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle