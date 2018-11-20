Adana girişimciye kucak açıyor

Panelden önce konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Ekonomi denilince yaşamış olduğumuz dünyanın en büyük gerçeği oluyor. Güçlü ekonomi güçlü siyasetin sonucunu doğuruyor. Ekonominin güçlü olmasının nedeni üretim ve cesur girişimcidir. Adana üretmek isteyenlerin girişimci gücün ve huzur arayan yatırımcı için önemil bir yerdir. Lojistik açıdan güçlü Adanamız, sektör temsilcileri ve yerel yönetim ile elverişli yatırım iklimi sunma konusunda büyük bir teminatı giriimcilere sunmaktayız. Üreten ülke refah toplumunu inya eder. Tercih edilen ve yatırım yapılan yer olmak için Adana’da iyi bir ortam var” dedi.

Hüseyin Sözlü

TARIM, SANAYİ VE TİCARETTE ÖNDE

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ise konuşmasında şunlara değindi: “Yeni Ekonomi Programında önemli konuların altı çizildi. İllerin startejileri gözden geçirmeleri önemli ir hal almıştır. Ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Adana gerek nüfusu ve ülke ekonomisine kazandırdığı katma değer açısından önemli kentlerden birisidir. Tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe öne çıkmaktadır. Adana’nın birden fazla sektöre dayanan bu çok yönlü yatırım ortamı önemli. Adana zengin potansiyeli ile Marmara’nın alternatefidir. Tarım ve sanayi kentidir. Tarımsal üretime 4.9 milyar dekar alanda üretim yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir potansiyeli barındırıoruz. Tarımdaki hedef niş ürünlerle büyümektir. Tarım OSB’leri ile işletme ve Ar-Ge tesislerini biraraya getirerek katma değer sağlayacağız. Dış ticaret rakamlarına göre 1b6 milyar doları aştı ihracatımız. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük artış yaşandı. Ancak bu rakamların yeterli olmadığını düyünüyorum.”

Erden Timur

ADANA BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Açılış konuşmasını yapan Demirören Medya Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, “Adana Türkiye’nin turizm, tarım ve sanayi alanında en önemli kentlerinden birisi. Bu panel ile şehrin potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Herkese katıldığı için teşekkür ederim” dedi.

Zirvede konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Adana bizler için çok önemli. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Burada en önemli konu çabalamak ve şeffaflık. Bu da adana ile bağdaşan bir konu. Rekabetçi firmalar geliştirmemiz gerekiyor. Buralarda da önemli potansiyeller var. Hürriyet’te sahaya inereke çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Biz de buna destek veriyoruz” dedi.

EKONOMİ ZİRVESİ’NİN İLK OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

Hürriyet Gazetesi tarafından 9’uncusu düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nin ilk oturumu Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Ekonomi Yazarı Erdal Sağlam ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Cin konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede ülke ekonomisindeki gelişmeler değerlendirilirken, Adana’nın sahip olduğu potansiyel de masaya yatırıldı.

VERGİ İNDİRİMLERİ OLUMLU BİR ADIMDI

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, şu değerlendirmeyi yaptı: “TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Belerus’tan dönerken sohbet etme imkanı buldum. Son dönemlerde ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi ve ‘Ciddi bir ekonomik sıkıntı ile karşı karşıyayız. Sıkıntı real sektörde ve uzun sürme ihtimali var’ dedi. Paranın bol olduğu dönemlerde bize para akışı vardı. Gelişmiş ülkeler ‘bizde de sıkışıklık başladı. İyi göstergeler yok, kendi paramızı kendimiz kullanalım ve çekelim’ dediler. Yaşananlarla ilgili olarak tahlili doğru koymalı ve buna bir çözüm bulmalıyız. Vergi indirimleri bunun için iyi bir adımdı. Birçok sektörde yapılan indirimler sonrasında iş dünyasının da yüzü güldü. Adım atınca olumlu tepkiler geliyor. Öte yandan Adana bizim için çok önemli bir noktada. Ulaşımdan turizme birçok proje yürüyor.”

PEDALLARI TEKRAR ÇEVİRMELİYİZ

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Cin, “Mevcut kaynaklarla büyüme ve yeniden kaynak yaratıp sürekli üretim yaratmalı. Adana ekonomisi olarak pedalları zaman zaman durdurduk gibi. Pedalları tekrar çevirip harekete geçmeliyiz. Adana ihracatı açık veriyor. Bunu acaba fazla veren ya da dengeye oturtan nasıl bir politika yapmalı. Hangi sektörler olmalı. Tarım konusunda stratejik bir konudur. Avrupa Birliği açısından tarım en stratejik sektördür. Adana’nın da bu alanda adımlar atması gerekiyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yaptığımız çalışmalar çok önemli. Adana’nın kalkınması ve büyümesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ulaşım alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Üretimi arttırmak için de çalışmalar yürütüyoruz. Adana Türkiye için çok önemli bir il. Tarım alanında nemli işler yapıyoruz. Hayvancılık da bizim için çok önemli. Bu alanda atılacak adımlara sonun kadar destek veriyoruz. Adana Türk ekonomisine olumlu katkılar yapacaktır. Bizler bu geminin içerisindeyiz. Bu geminin rotasını doğru çizmeliyiz. Yangına körükle gitmek doğru değil ama rotasımızın doğru olması için krizi fırsatı çevireceksek elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

2’İNCİ OTURUM: “ADANALI OLMAK”

Zirvenin 2’inci oturumunda önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı. Hürriyet Yazarı Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Adanalı Olmak” başlıklı oturumda gazeteci Nebil Özgentürk, sunucu ve oyuncu Yeliz Doğramacılar Arman ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar Arman’ın sorularını cevapladı.

DÜRÜST VE DOĞRUDURLAR

Nebil Özgentürk, Adanalı olmayı şöyle anlattı, “Adanalı olmak yardımlama ve dayanışmadır. Sertliğin hakim olduğu İstanbul’dan farklıdır. 18 yıl yaşadım. Çok güzel bir Adana yaşadım. Evimin küçük çocuğuydum. Sokakta yaşadığımı dayanışmayı hiçbir yerde yaşamadım. Adana’da insanlar adres sorarsın adrese götürür. Adanalı anne babaya sahip olmak da çok önemli. Namuslu ve vicdanlı olmayı öğrettiler.”

ADANA’NIN SUYUNDAN

Şarkıcı Ayşe Hatun Ünal, şunları anlattı: “Adana’nın suyundan geçti bu güzellik bana. Dürüstlük çok önemli benim için önemli. İçimde tutamıyorum hiçbir şeyi. Müzik Adana’da yaşadığım yıllarda başladı benim için. Müzik her şeyden önce başladı benim için. Güzellik yarışması için de çok kişi söyledi ve son gün katıldım yarışmaya sonra Türkiye Güzeli seçildim. Sonra hayatım değişti modellik, sunuculuk yaptım. Müzik olmasa ne yapardım bilmiyorum. Ama müzik liseden beri olduğu için ben de buraya yöneldim.”

Oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar Arman, şöyle konuştu: “9 yıldır Adana’da yaşıyorum. Çok harbi ve net insanlar Adanalılar. İstanbul’da biraz kibarlık yaparsınız. Ama burada netsiniz. İstiyorum ya da istemiyorum vardır burada.”