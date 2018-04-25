Acun'dan borç yapılandırma açıklaması

Televizyon patronu ve yapımcısı Acun Ilıcalı faktoring borçlarını yapılandırmak istediğini belirtti.

Bloomberg'e verdiği özel röportajda Ilıcalı, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" dedi.

Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.

Her ne kadar Acun, şirketin finansal bilgilerini paylaşmak istemese de konuya yakın bir kaynak Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin geçen yıl 800 milyon lira ciro elde ettiğini söyledi. Aynı kaynak bu gelirin yarısının televizyondan, diğer yarısının ise Türkiye ve yurt dışında satılan programlardan geldiğini kaydetti.

"Ben adrenalin bağımlısıyım" diyen Acun Bloomberg’e verdiği röportajda, "Yüksek riskli bir iş yapıyorum ve şu anda bunu kontrol altında tutmaya da çalışmıyorum" diye ekledi.

Bloomberg'in değerlendirmesine göre Ilıcalı'nın aldığı riskin merkezinde agresif büyümesinin finansmanı yer alıyor ve bu finansman bankalardan sağlanmıyor. Ilıcalı, finansmanının bir bölümünü yüzde 20’den fazla faizle borç veren faktoring şirketlerinden sağladı. Kar marjının yüksek olduğu ancak ödemelerin aylar sürdüğü Türk televizyon sektöründe bu, olağan bir durum olarak görülüyor.