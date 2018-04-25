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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.04.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Acun'dan borç yapılandırma açıklaması

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Acun'dan borç yapılandırma açıklaması

Televizyon patronu Acun Ilıcalı, finansman planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Televizyon patronu ve yapımcısı Acun Ilıcalı faktoring borçlarını yapılandırmak istediğini belirtti.

Bloomberg'e verdiği özel röportajda Ilıcalı, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" dedi.

Acundan borç yapılandırma açıklaması

Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.

Her ne kadar Acun, şirketin finansal bilgilerini paylaşmak istemese de konuya yakın bir kaynak Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin geçen yıl 800 milyon lira ciro elde ettiğini söyledi. Aynı kaynak bu gelirin yarısının televizyondan, diğer yarısının ise Türkiye ve yurt dışında satılan programlardan geldiğini kaydetti.

Acundan borç yapılandırma açıklaması

"Ben adrenalin bağımlısıyım" diyen Acun Bloomberg’e verdiği röportajda, "Yüksek riskli bir iş yapıyorum ve şu anda bunu kontrol altında tutmaya da çalışmıyorum" diye ekledi.

Bloomberg'in değerlendirmesine göre Ilıcalı'nın aldığı riskin merkezinde agresif büyümesinin finansmanı yer alıyor ve bu finansman bankalardan sağlanmıyor. Ilıcalı, finansmanının bir bölümünü yüzde 20’den fazla faizle borç veren faktoring şirketlerinden sağladı. Kar marjının yüksek olduğu ancak ödemelerin aylar sürdüğü Türk televizyon sektöründe bu, olağan bir durum olarak görülüyor.

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