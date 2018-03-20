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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın uçağı ikinci el pazarında satışa çıktı

Uğur CEBECİ
Uğur CEBECİ
ucebeci@hurriyet.com.tr
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Uğur CEBECİ
Uğur CEBECİ
ucebeci@hurriyet.com.tr
Acun Ilıcalı'nın uçağı ikinci el pazarında satışa çıktı

TELEVİZYON patronu Acun Ilıcalı’nın ikinci uçağı olan Challenger 300, aylardır satılamadı. İkinci el pazarında 6.5 milyon dolardan satışa çıkarılan uçağa sonradan internet sistemi kurulmuştu. İş jetinde ayrıca Acun Ilıcalı‘ın büyük ilgisi nedeniyle Play Station oynamak için hazırlanmış ekipman bulunuyor.

 Challenger 300 kiralık olarak iş adamı Ali Ağaoğlu’nun uçuşu sırasında bir sistem arızası nedeniyle sorun çıkarınca Ilıcalı da uçaktan soğumuştu. Yeni bir uçak arayışının ardından ikinci el Challenger 605 tipi iş jeti satın alan Ilıcalı, eski uçağının bir an önce satılmasını istiyor.

TESCİL AYRICALIĞI

Acun Ilıcalı’nın yeni aldığı Challenger 605 tipi uçağa TC-AAA tescili verildi. Bu tescil, daha önce uçak sahibi olan Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun bir dönem kullandığı pervaneli Cessna 421 tipi uçağa aitti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, daha önceden verilmiş tescili bir daha başka bir hava aracının kullanmasına izin vermiyor. Ancak Acun Ilıcalı için bir ayrıcalık yapılarak TC-AAA tescili ikinci el aldığı Challenger 605’e verildi.

 

 

Uğur CEBECİ
Uğur CEBECİ
ucebeci@hurriyet.com.tr
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