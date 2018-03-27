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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
27.03.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Açlık sınırı 1,663 liraya, yoksulluk sınırı 5,416 liraya yükseldi

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Açlık sınırı 1,663 liraya, yoksulluk sınırı 5,416 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,663 liraya, yoksulluk sınırının ise 5,416 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,662 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5,416 lira oldu" denildi.

Türkik-İş verilerine göre, geçen ay ise açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira, geçen yıl Mart ayında da açlık sınırı 1,481 lira, yoksulluk sınırı 4,823 lira düzeyindeydi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 2,055 lira olarak gerçekleşti.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada Mart'ta yaş-sebze fiyatlarının Mart ayında artışa geçtiğine dikkat çekildi ve şu görüşlere yer verildi:

"Yaş-sebze fiyatlarındaki artışta, özellikle benzin ve motorine son dönemde gelen zammın etkisinin olduğu pazar esnafı tarafından ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay 4.04 lira olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4.40 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4.17 lirayken, bu ay 4.58 liraya, geçen ay 3.67 lira olan meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 3.93 liraya yükseldi."

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