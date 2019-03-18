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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Açılışına çok az kaldı... İşte giriş ücretleri

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AnkaPark olarak bilinen yeni adıyla Wonderland Euraisa tema parkın açılışı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart Çarşamba günü açılacak olan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tema parkı Wonderland Euraisa’nın giriş ücretleri de belirlendi.

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  • Wonderland Eurasıa için giriş ücretleri de belirlendi
  • Wonderland Eurasıa için giriş ücretleri de belirlendi
  • Wonderland Eurasıa için giriş ücretleri de belirlendi
  • Wonderland Eurasıa için giriş ücretleri de belirlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları da tamamlanan rüya parkta günlük çocuk ya da yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL oldu. 25 TL’nin 5 TL’si giriş, 20 TL’si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek.

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek.

Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park’ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

Doyasıya bir eğlence ortamı sunacak tema parkta bilet fiyatları ise şu şekilde olacak:

“Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.”

Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor. 12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye’nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule ‘Abyssto The Underworld’, Avrupa’nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, simülasyonla uçuş keyfi sunan 26 metrelik dev küre ekranda 100 kişilik Uçan Tiyatro, Türkiye’de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, Lav Macerası, Otorobot, Türkiye’nin en büyük “MD Çok Boyutlu Sinema”, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor. 

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