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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
12.08.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones 150 puan düştü

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Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones 150 puan düştü

Çin'in resmi para birimi yuanın dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyini görmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde Wall Street'te olumsuz bir görünüm izlendi ve Dow Jones 150 puan düştü.

ABD yönetiminin Çin'i kur manipülasyonuyla suçlamasının ardından Çin'den gelen likidite enjeksiyonuyla piyasalardaki güven azaldı. Wall Street, ABD'nin elektronik ve oyuncaklar da dahil olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik yüzde 10'luk ek gümrük vergilerinin Eylülde uygulamaya girmesi öncesi düşük seyretti.

Söz konusu ticaret savaşının yanında Hong Kong'daki protestoların devam etmesi de piyasalarda olumsuz etkiye sebep oldu.

Güvenli liman arayışında olan yatırımcıların altına yönelmesiyle açılış öncesi işlemlerde altın fiyatı yüzde 0.45 yükselerek 1,504.4 dolara ulaştı.

ABD açılış öncesi işlemlerde;

- Dow Jones yüzde 0.54,

- S&P 500 yüzde 0.53,

- Nasdaq yüzde 0.54 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.11846 dolara gerilerken, sterlin ise yüzde 0.37 artışla 1.20694 dolardan işlem gördü.

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