Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones 150 puan düştü
Çin'in resmi para birimi yuanın dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyini görmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde Wall Street'te olumsuz bir görünüm izlendi ve Dow Jones 150 puan düştü.
ABD yönetiminin Çin'i kur manipülasyonuyla suçlamasının ardından Çin'den gelen likidite enjeksiyonuyla piyasalardaki güven azaldı. Wall Street, ABD'nin elektronik ve oyuncaklar da dahil olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik yüzde 10'luk ek gümrük vergilerinin Eylülde uygulamaya girmesi öncesi düşük seyretti.
Söz konusu ticaret savaşının yanında Hong Kong'daki protestoların devam etmesi de piyasalarda olumsuz etkiye sebep oldu.
Güvenli liman arayışında olan yatırımcıların altına yönelmesiyle açılış öncesi işlemlerde altın fiyatı yüzde 0.45 yükselerek 1,504.4 dolara ulaştı.
ABD açılış öncesi işlemlerde;
- Dow Jones yüzde 0.54,
- S&P 500 yüzde 0.53,
- Nasdaq yüzde 0.54 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.11846 dolara gerilerken, sterlin ise yüzde 0.37 artışla 1.20694 dolardan işlem gördü.
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