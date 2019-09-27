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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Acil koda geçildi, iletişim sorunu çözüldü

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Acil koda geçildi, iletişim sorunu çözüldü

İstanbul'daki deprem sonrası yoğun aramalar nedeniyle operatör şebekelerindeki trafik sıkışıklığı sırasında başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, operatörlerin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale döndü.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yoğun aramalar nedeniyle şebekelerde oluşan trafik sıkışıklığı nedeniyle başarılı arama oranlarında düşüş yaşanırken, veri trafiğinde ciddi bir aksama olmadı.

Operatör ekiplerinin trafik yönetimine ilişkin "afet senaryo parametrelerini" devreye almasıyla arama başarı oranları normale dönmeye başlarken, ilk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) operatörler acil koda geçirildi.

Operatörlerle video konferans yapılarak, haberleşme şebekelerinde gerekli optimizasyon ayarlarının gerçekleştirildiği teyit edildi.

Söz konusu deprem neticesinde sabit ve mobil operatörlerden alınan sonraki raporlarda da önemli hususlara yer verildi. Raporlarda, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone şebekesinde ilk anda ses aramalarından kaynaklı yoğunluk yaşanırken, trafikteki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla gerekli müdahalelere operatörlerce devam edildiği belirtildi.

MOBİL BAZ İSTASYONLARI HAZIRDA BEKLETİLİYOR

Turkcell ve Türk Telekom şebekelerinde hizmet sürekliliğinin stabil hale geldiği, operatörlerin ihtiyaç olması halinde mobil baz istasyonlarını hazırda beklettiği kaydedildi.

Vodafone şebekesinde ilk yarım saatte yoğunluk nedeni ile trafik sıkışıklığı yaşanırken, afet parametrelerinin şebekelerde aktif edilmesiyle networkün stabil hale döndüğü bildirildi. Vodafone’un İstanbul’daki mobil baz istasyonlarının da hazırda bekletildiği vurgulandı.

OPERATÖRLERDEN AFAD'A MOBİL BAZ İSTASYONU DESTEĞİ

Öte yandan, 3 operatörün ihtiyaten AFAD Başkanlığına birer mobil baz istasyonu konuşlandırdığı, bu istasyonların ihtiyaç olması halinde kurulacağı aktarıldı.
İstanbul genelinde operatör şebekelerinde enerjide ya da altyapıda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Önceliklendirilmiş 112 sisteminin, sabit şebeke ve internet altyapısı ise deprem sonrasında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

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