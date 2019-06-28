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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Acil durumda zorunlu dönüşüm... Bakan Kurum, can riski bulunan alanlarda dönüşümün detaylarını verdi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Acil durumda zorunlu dönüşüm... Bakan Kurum, can riski bulunan alanlarda dönüşümün detaylarını verdi

Kentsel dönüşümün aksayan noktaları için kanun teklifi hazırlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bundan sonra yarım kalan dönüşüm projesi olmayacağını söyledi. Acil dönüşüm gereken noktalarda yeni bir süreç başlayacağını açıklayan Kurum, “Önceliğimiz vatandaşın canı. Çok acil hareket edilmesi gereken yerlerde vatandaşın onayı beklenmeyecek. Bina yıkılıp yenisi yapılacak” dedi.

ÇÖKEN binalar, yaşanan can kayıpları, dönüşüm beklerken sokakta kalan vatandaşlar, yıllardır tapu sorunu olan milyonlar.. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahada yaptığı görüşmeler ve vatandaşın talepleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeler için çalışmalarını tamamladı. Meclis’e dün sunulan kanun teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi. Kentsel dönüşümden, 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar pek çok alanda yeni bir döneme girildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat  Kurum, hazırlanan kanun teklifinin detaylarını anlattı. İşte yeni düzenlemeler;

RİSKLİ YERDE BEKLENMEYECEK!

Acil durumda zorunlu dönüşüm... Bakan Kurum, can riski bulunan alanlarda dönüşümün detaylarını verdi

En dikkat çeken düzenleme acil riskli yerlerde yapılacak işlemler. Yıkılacak derecede riskli olan yapılarda acil hareket edilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, “Kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanlara dair köklü bir çözüm getiriyoruz. Buralarda dönüşüm uygulamalarımızı maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlığımızca resen yapacağız. Bu alanlarda daha önce imzalanmış olan sözleşmeler de feshedilecek. Vatandaşa ‘evi boşaltmak zorundasın, al taşınma yardımın ve kira yardımın’ diyerek sürece başlayacağız. Can riski olan yerde bekleme şansımız yok. Yeni ev yapılınca tapusunu alırken de borçlu mu alacaklı mı hesaplanacak. Mülkiyet hakkı ve mülkiyetin değeri göz ardı edilmeyecek” dedi. Vatandaşın mağdur olmayacağına vurgu yapan Kurum, kimseye evinin değerinin altına ev verilmeyeceğini söyledi.

MÜTEAHHİT YAPMAZSA KAMU DEVREDE

Göreve yaklaşık 1 yıl önce başlayan Bakan Kurum binlerce dönüşümzede ile görüştü ve gelen taleplerle vatandaşı koruyan adımlar atıldı. Yarım bırakılan inşaatlar için önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmadığı durumlar var. Ya da yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşai faaliyete devam edilmiyor. Bu durumlarda, sözleşmelerin feshi için maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilecek. Önce bakanlık müteahhit firmayı uyaracak, işine başla diyerek 30 gün süre verecek. İhtara rağmen başlamazsa sözleşmeler resen fesh edilecek. Sözleşme iptal edildikten sonra kimse vatandaştan kira yardımını geri isteyemeyecek” dedi. Peki vatandaş sözleşmeyi fesh ettikten sonra ne olacak? Bakan Kurum bu noktada vatandaşın müteahhitten aldığı teminat varsa bunu da kullanarak yeni bir anlaşma sürecine başlayacağını söyledi. Eğer vatandaş isterse bakanlığa bağlı kurumlarla da inşaatı tamamlanabilecek.

ENGELLER KALKIYOR

Dönüşüm uygulamalarında, yapıların sicilinde bulunan şerhler yapının yıkılmasından sonra hisseler üzerinde devam ediyor, bu da dönüşümü engelliyordu. Yeni yasa ile bu sorunun çözüleceğini belirten Bakan Kurum, “Artık şerhler yapılacak işe engel olmayacak. Yeni ev yapılıp kat mülkiyeti aşamasına geçince bu haklar ve şerhler devreye girecek” dedi. Müteahhitlerin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı vatandaşa ait taşınmazlara  haciz uygulanamayacağını belirten Bakan Kurum, dönüşümde firmaca verilen yüzde 10’luk teminata da haciz  yapılamayacağını ifade etti.

METRUK BİNALAR YIKILACAK

Ülke genelinde çok sayıda metruk bina öylece bekliyor. Bulundukları bölgede güvenlik sorunu yaratan bu yapılar kimi zaman yangın ya da çökme sonucu can kaybına da neden oluyor. Bakan Kurum, bu binaların yıkımını hızlandıracaklarını, gerekirse belediye veya valiliklerin devreye gireceğini kaydetti.

2B SORUNU BİTECEK

2B taşınmazlarında kimi zaman kayıtlı malik ve kullanıcının başka kişiler olduğunu belirten Bakan Kurum, “Hakkından yararlanamayanlar mağduriyet yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın; 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, eş değer 2B arazisi vererek mağduriyetlerini gideriyoruz” dedi.

YEŞİL ALAN ARTACAK

Acil durumda zorunlu dönüşüm... Bakan Kurum, can riski bulunan alanlarda dönüşümün detaylarını verdi

Kamuya terk edilen ve okul, hizmet binası, yol, park olarak kullanılan Kamu Ortaklık Payı (KOP) ve Düzenleme Ortaklık Payı’nın (DOP), tek bir başlıkta değerlendirileceğini belirten Kurum, “Tek bir kategori olarak düzenleme ortaklık pay oranı yüzde 45’e çıkaracağız” dedi. Yeterli yeşil ve sosyal alan olmayan ilçelerde de çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, vatandaşlara rezerv konut teklif edilerek bazı alanların boşaltılacağını ve bu alanın kamu yararına kullanılacağını ifade etti.

BOŞ ARSALAR OTOPARK OLACAK

Büyük kentlerde otopark ihtiyacı olduğunu dile getiren Kurum, “Bize ait çok sayıda boş arsa var. Konut, okul ya da hastane alanı ama boş. Bir inşaat olana kadar bu alanlar açık otopark olacak” dedi.

MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLECEK

Mülkiyet  sorunu olan yerlerde bakanlığın devreye gireceğini belirten Kurum, “Vatandaşlarımız tarafından çözümü gerçekleştirilemeyen alanlardaki iyileştirme, yenileme ve dönüşüm çalışmalarının bütüncül bir anlayışla yapılması konusunda Bakanlığımızı yetkilendiriyoruz” dedi. Çok hisseli parsellerde de mülkiyet problemi yaşandığını belirten Kurum, parsel sahiplerinin muvafakatleri olması halinde müstakil parsel oluşmasını sağlayacaklarını ekledi.

TAPUDA FOTOĞRAFA GEREK KALMAYACAK

Bakan Kurum, bundan sonra alım satım yapan kişilerin farklı şehirler hatta ülkelerde de olsa işlem yapabileceğini dile getirdi. Tapu sicili uygulamasında da değişiklik yapıldığını belirten Kurum “Düzenlemeyle, tapu kayıtlarındaki hisse hatalarını düzelteceğiz” dedi. Tapuda bürokrasinin de azalacağını ifade eden Kurum, artık fotoğraf istenmeyeceğini ifade etti. Kurum, hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltileceğini dile getirdi.

KARADENİZ’DE YIKIM BAŞLIYOR

YILDA 300 bin konutun yenilenmesini hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, bunun 40 ile 50 binin kamu eliyle olacağını dile getirdi. Yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm ilkeleriyle yola devam ettiklerini belirten Bakan Kurum,“Her ilçeye yatay mimarinin olduğu örnek bir proje yapılacak ve şehirlerin çehresi değişecek” dedi. Kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını yakında açıklayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, 50 bin konutun dönüşümüne aynı anda başlanacağını ifade etti. Karadeniz’de yaşanan sel felaketine de değinen Kurum, Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun’da dere yatağındaki evlerin etaplar halinde taşınarak yıkımlara başlanacağını ekledi. Kurum, “Bölgede öncelik sırası belirleniyor, en riskli olandan başlanacak. Yıkımlar konusunda da kararlı olacağız” dedi.

KAMU BANKALARI HAFTA SONU AÇIK

İMAR barışından 10 milyonu aşkın vatandaşın faydandığını belirten Bakan Murat Kurum, başvuruların 15 Haziran’da sona erdiğini, yapı kayıt belgesi bedellerinin 30 Haziran’a kadar yatırılması gerektiğini belirtti. Ödemelerle ile ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerini almaya devam edecekler. Ayrıca ödemeler 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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