Acil durum hattı

ISI HARİTASINI ÇIKARIYOR

GERÇEKLEŞEN depremleri öğrenebilmenin çok farklı yolları var. Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesapları bunlardan biri. Ancak akıllı telefon uygulamalarında da farklı yenilikler bulunuyor. ‘Earthquake’ uygulaması da dikkatimizi çeken uygulamalar arasında. Earthquake’in en önemli özelliği, depremlerin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiriyor. Takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremler anında bildirim olarak size ulaşıyor. Ayrıca uygulamadaki filtreleme özelliği sayesinde hangi şiddetteki depremlerin bildirim olarak size iletileceğiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamanın ücretli ve ücretsiz olmak üzere 2 farklı sürümü var.





AKILLI TELEFONLAR SİSMOGRAF OLUYOR

AKILLI telefonların içinde 10’dan fazla sensör var. Bu sensörlerden biri hareket sensör. Yani attığınız adımlar başta olmak üzere pek çok verinin takibi yapıyor. Berkeley Üniversitesi’nin mühendisileri ve araştırma görevlileri, akıllı telefonları bu sensörü bir sismografa dönüştüren uygulama geliştirdi. ‘Myshake’ adındaki uygulama, bulunduğunuz yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgi veriyor. Tabii ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.

SAATTEN TELSİZ GÖRÜŞMESİ

Yakınlarınızdan bilgi almak için pratik bir yöntem de akıllı saatler sunuyor. Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch modellerinde ‘Walkie-Talkie’ uygulaması yer alıyor. Favori kişilerinize ekleyeceğiniz yakınlarınızla telefonunuzu cebinizden çıkarmadan tek bir dokunuşla iletişime geçebilirsiniz. Tıpkı telsizler gibi... Konuşma butonuna basıp konuştuktan sesiniz karşı tarafa iletiliyor. Bir mesaj geldiğinde ise Apple Watch üzerindeki hoparlörden size dinletiliyor.

RADYOLARA DÖNÜŞ

Otomobiller dışında neredeyse radyoları açmıyoruz. Ancak deprem gibi doğal afet durumlarında bilgi almak için radyolar da çok önemli. En iyi alternatif ise cep tipi taşınabilir radyolar. Sony’nin geliştirdiği ‘P26’ adındaki radyo modeli, 190 gram ağırlığında ve 2 kalem pille çalışıyor. Kişisel dinleme için özel kulaklık soketi de modelin özellikleri arasında. 214.90 TL

USB’DEN ŞARJ EDİLEN TELSİZ

Cep telefonu şebekelerinin kilitlenmesi alternatif iletişim yöntemlerini öne çıkardı. Bunların başında telsizler geliyor. Xiaomi’nin ‘1S FM’ modeli dikkatimizi çekenlerin başında. En büyük farkı şarj kolaylığı. Micro USB şarj girişine sahip olan modeli, ister adaptörüyle prizden, isterse powerbank’lerle şarj edebiliyorsunuz. Şarj ömrü ise 16 saatlik kullanım sunuyor. Şarjı bittiğinde ise 3 saat bataryası doluyor. Modelin menzili ise deniz seviyesinde 10 km, şehir içindeyse 6 km. 20 kanal üzerinden konuşma yapılabilen modelin ağırlığı ise 205 gram. 429.90 TL

İNTERNETSİZ MESAJLAŞMA



DEPREMDEN sonra herkesin yakınlarına ulaşma çabası yoğunluktan dolayı iletişim şebekelerinin kilitlenmesine neden oluyor. Geçen hafta gerçekleşen deprem bunu çok net bir şekilde gösterdi. ‘Bridgefy’ adındaki uygulama ise şebekeye erişiminiz veya internet bağlantınız olmasa bile mesajlaşabilmenizi sağlıyor. Uygulama bunu akıllı telefonların bluetooth bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyor. Arkadaşınız sizin bluetooth menzilinizden uzakta olsa bile diğer Bridgefy kullanıcıları üzerinden mesajınız iletiliyor. Yani kapalı bir ağ oluşturuluyor.