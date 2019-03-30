Acil 65 milyon gerek!

FENERBAHÇE’nin 4 Nisan’da başlayacağı “kitlesel kaynak oluşturma projesi” kulübün UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (Mali Kriterler) anlaşması açısından da son derece önem taşıyor. Binlerce gönüllünün Amerika’dan Avrupa’ya tüm taraftarlara ulaşarak kaynak oluşturmasını sağlayacak proje ile kulübün mali açıdan rahatlaması bekleniyor. UEFA ile 3 yıl önce yapılan anlaşmayı hatırlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Buna göre 3 sene sonunda yani 31 Mayıs 2019 itibarıyla Fenerbahçe’ye müsaade edilen eksi tutar 30 milyon Euro. Şu an gelinen nokta 95 milyon Euro eksideyiz. 65 milyon Euro ilave gelir yaratamadığımız takdirde, Avrupa’ya gidememe sıkıntısı ile karşı karşıyayız. Beklenen diğer gelirler ile birlikte kampanyamızın da hedefine ulaşması ile bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Camiamızın bir Kurtuluş Savaşı benzetmesi yaparak tüm Fenerbahçelileri yediden yetmişe elini taşın altına koyması gerektiğini belirtmiştim. Dünyada bu boyutta ilk defa yapılacak bir kampanya” dedi.

TARİHTE YERİNİ ALACAK

Ali Koç, Türk futbolundaki mali sıkıntının son dönemde çok sık tartışılmaya başladığının altını çizerek, şöyle konuştu: “Mali sıkıntılar aşılmadığında sürdürülebilir sportif başarı elde edilemeyecek. Yaratılan gelir borçlara gidiyor. Bu sıkıntıları aşmak için kısa vadeli planın iki ayağı vardı. İlk ayağında yönetimimiz ile yapacaklarımızı gerçekleştirdik. Yeni yönetim Futbol AŞ’deki sermaye artışına, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin katkısı olarak 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon dolar ve diğer faaliyetlerden de 15 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar yeni kaynak sağladı.

Kampanyanın amacı Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ilk adımı. 20 lira da, 1 milyon lira bağışlayan da Fenerbahçe tarihinde yerini alacak.”

TL OLARAK REKOR GELİR

Fenerbahçe’nin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de anlatan Ali Koç, şöyle konuştu: “İlk hedef, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Diğer adımlar ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, Fenerbahçe’nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem ama birbirimize destekleme açısından en uygun dönem. Fenerbahçe’nin maliyeti diğer kulüplere göre çok daha yüksek. Çünkü amatör branşlara yatırım yapıyoruz. Bu yıl TL bazında rekor seviyede gelire ulaşacağımızı düşünüyorum.”

200 BİNDEN FAZLA FORMA



MAÇ günü gelirlerinin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, “Fenerbahçe taraftarı 9 aylık süreçte 200 binin üzerinde forma satın aldı. Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla forma satılan ikinci sezonudur. Fenerbahçe taraftarı ayrıca 2018-2019 sezonunda satın aldığı kombinelerle neredeyse stadın tamamını kapattı. Bu gelir kalemleri bizim için çok önem arz ediyor” dedi.

3 MİLYARLIK BORÇ YÜKÜ



FENERBAHÇE’nin borç yükü ile ilgili olarak konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, “Bir önceki dönemden 3 milyar TL’yi aşan bir borç yükü devralındı. Bu borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar. Bu finansal borçların yüzde 80’i yabancı para cinsinden. Bu borçlar sonucu kulüp 300 milyon dolar civarında açık döviz pozisyonu taşımakta. Bu açık pozisyon ile birlikte kurdaki 1 TL artışın maliyeti mali tablolarımıza 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansımakta. 2018 yazında yaşanan mali piyasalardaki çalkantılar sonucu, kur artışları yüzde 35’lere, TL faizler ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 35’lere geldi” dedi.