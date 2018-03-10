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Acentelerle ilgili yeni düzenleme

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 08:09 | Son Güncelleme:

TÜRSAB’ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, “İddaa bayisi açarken dahi kriterler var. Biz de rekabeti korumak için acente açma kriterleri belirleyeceğiz” dedi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) yapılan seçimlerde en yakın rakibine iki kat fark atarak başkanlığa seçilen Firuz Bağlıkaya, yeni dönem yol haritasını anlattı. TÜRSAB içinde yeni düzenlemeler için düğmeye basan Bağlıkaya, birliğin denetimi için uluslararası bir firma ile çalışmaya başladıklarını anlattı. Sektörün acil bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğunu belirten Bağlıkaya, "Yasamız var yönetmeliğimiz yok. Önce yönetmelik, sonra yasa için çalışacağız" dedi.

KÜÇÜK ACENTELERE KGF DESTEĞİ
Bağlıkaya, TÜRSAB'ın öncelikli işinin finansla ilgili olduğunu söylerken, "Geçen yıl zor durumda olan birçok şirket KGF kredileri ile rahat nefes aldı ancak bu kredilerden döviz getiren firmalar faydalandı. 7 bin acentenin bini döviz getiriyorsa kalanı getirmiyor. Dolayısıyla onlar KGF'den faydalanamadı. Şimdi KGF genel müdürüne bir proje götüreceğiz, küçük acentelerimiz için de destek talep edeceğiz. Onlar da bu adımımıza çok pozitif yaklaştı" dedi.

BÜFE AÇAR GİBİ ACENTE AÇILMAYACAK
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, TÜRSAB'a yeni üye girişi sınırlandırılacak. Bağlıkaya, acentelerin menfaatine rekabeti korumaya çalışacaklarını ifade ederek, "Bizzat duyduğum bir olay var. Mesleği turizm olmayan biri "Büfe açmaya param yetmedi, ben de acente açtım" diyor. Durum bu kadar vahim. Artık çay ocağı açar gibi acente açılmayacak. İddaa bayisi açarken dahi kriterler var. Her yerde açılamıyor çünkü rekabet korunmaya çalışıyor. Rekabeti korumak için gerçekten acente mi değil mi ona bakacağız. Belirli kriterler koyacağız. Mesleğe girişi kısıtlayıcı değil ancak düzenleyici çalışmalar planlıyoruz. 7 bin küsur acente var, şubelerle birlikte bu sayı 10 bini geçiyor. Ancak biz biz kongre kayıtta 5 bini geçmedik. Uykudaki acenteleri denetleyeceğiz" diye konuştu.

Etiketler: Acente açılışı , Acente nasıl açılış
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