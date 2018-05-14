Acemoğlu Ermenistan’ın ‘Derviş’i olacak
DÜNYANIN önde gelen ekonomistlerinden Ermeni asıllı Türk ekonomist Daron Acemoğlu, Ermenistan ekonomisini kurtarmak için kolları sıvıyor. Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan dünyaca ünlü ekonomist Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet ettiğini ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istediğini duyurdu.
Paşiyan, Acemoğlu’nun yardıma hazır olduğunu söylediğini belirttiği Facebook mesajında şöyle dedi: “Ermeni milletinden dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştüm. O Ermenistan ekonomisine ve kalkınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Bay Acemoğlu Ermenistan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Kesin tarihi önümüzdeki günlerde netleştireceğiz.”
10 EKONOMİSTTEN BİRİ
Dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olan Acemoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) iktisat profesörü. 2012’de, Harvard Üniversitesi’nden James A. Robinson ile ortak kaleme aldığı ‘Ulusların Düşüşü’ adlı kitapla büyük tartışma yaradan Acemoğlu, Roma İmparatorluğu’ndan Mayalara, Ortaçağ Venedik’inden günümüz Amerikasına uzandığı 15 yıllık araştırmayla, demokratik kurumların ekonomik refaha katkısını ortaya koymuştu. Çok sayıda ödüle sahip Acemoğlu 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmişti. Acemoğlu, 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kapsamında, Sosyal Bilimler dalında ödüle layık görülmüştü.
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