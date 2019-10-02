Abone yapıp oynatacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAbone yapıp oynatacak
GeriEkonomi Abone yapıp oynatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abone yapıp oynatacak

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Abone yapıp oynatacak

Teknoloji devi Apple’ın oyun platformu Apple Arcade kullanıcılarla buluştu. Aylık ücretlerle ilk etapta 100’den fazla oyunu reklamsız ve ek paket satışsız sunan Apple Arcade, kendine özgü oyunları ve her cihazdan aynı deneyim özellikleriyle dikkat çekiyor.

DİJİTAL dünyada dönem, abonelik dönemi. Aylık belli bir ücret veriyorsunuz, film ve müzik gibi içeriklere sınırsız olarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu seçenek oyunlara da eklendi. Teknoloji devi Apple’ın ‘Apple Arcade’ adındaki yeni platformundan bahsediyoruz. iPhone 11 lansmanı için gittiğimiz Steve Jobs Theather’da ilk kez deneme şansı bulduğumuz Apple Arcade, oyunseverlere için yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Apple Arcade’in öne çıkan özelliklerini maddeler halinde bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1) Özel oyunlar: Apple Arcade kendi oyunlarına sahip. Capcom ve Konami gibi devlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiriciler, Apple Arcade’e özel oyun tasarlıyor ve geliştiriyor. Paylaşılan bilgilere göre ilk etapta 100 oyun Apple Arcade’te yer alacak. Sonrasında ise bu oyunların sayısı artacak ve bu platforma özel bir ekosistem oluşturulacak.

2) Her cihazda aynı deneyim: Apple’ın en titiz olduğu konuların başında geliyor. Apple Arcade’e üye olduğunuzda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de tüm oyunlara erişebiliyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Özellikle

Apple TV üzerinden oynanan oyunların TV gibi büyük bir ekranda görüntülenmesini beğendik. Bu arada Apple Arcade şu anda iPhone, iPad ve Apple TV’de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde, Mac sürümü de yayınlanacak.

3) Joystick desteği: Dokunmatik ekranlarda oyun oynamak zor olabiliyor. Apple, bunun için joystick seçeceğini meraklılara sunmaya başladı. Playstation ve Xbox joystick’lerini iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’ye bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunlara daha fazla hakimiyet kurulabiliyor. Tabii ki bu özellik Apple’ın, artık oyun konsollarıyla da rekabet edeceğini gösteriyor.

4) Reklam gösterimi yok: Oyun geliştiricilerin Şu anda uygulama mağazalarından indirilen pek çok ücretsiz oyunda, dakikalarca reklam izlemek zorunda kalıyorsunuz. Hatta bazı ücretli uygulamalarda bile reklam gösterimi yapılabiliyor. Apple Arcade’te ise reklam modeli yok. Tıpkı konsollarda olduğu gibi oyunları reklamsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

5) Oyun içinde para harcatmıyor: Apple Arcade’te oyun tam sürüm olarak kullanıcılara sunuluyor. Yani oyun içi satın alma seçeceği yok. Örneğin; oyundaki karakterinizi güçlendirmek için kalkan satın almıyorsunuz. Bu da özellikle ebeveynlerin çocuklarının oyun oynarken para harcamasına engel oluyor.

Abone yapıp oynatacak

SCHİLLER İLE TANIŞTIK

APPLE Arcade’in sınırlı bir basın mensubuna deneyimletildiği toplantıda şirketin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Phil Schiller ile tanışma fırsatı bulduk.

FİYATI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALDI

APPLE Arcade aylık abonelik ücretiyle sunulan bir platform. Tıpkı Apple Müzik, Spotify veya Netflix gibi. Abone oluyorsunuz ve her ay yaptığınız ödemeyle oyunları istediğiniz kadar indirip oyunuyorsunuz. ABD’deki aylık ücreti 4.99 dolar. Türkiye’deki fiyatı ise 34.99 TL olarak açıklandı. Açıkçası Türkiye’deki fiyatının beklentilerimizin üzerinde kaldığını belirtelim. Örneğin; Apple Müzik yurtdışında 9.99 dolar. Türkiye’de ise 13.99 TL. Apple Müzik fiyatıyla Apple Arcade’i orantıladığımızda biraz çizginin üzerinde kaldığını söylemek mümkün.

Abone yapıp oynatacak

APPLE ARCADE’İN ÖNE ÇIKAN OYUNLARI

Shinsekai: Oyun devi Capcom tarafından geliştirildi. Bir dalgıcın suyun altındaki macerasını alıyor. Grafik ve ses efektleriyle dikkat çekiyor.

Overland: Kıyamet sonrası bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ürkütücü yaratıklarla savaşıyorsunuz ve yabancıları kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Sayonara Wild Hearts: Müzik ile macerayı birleştiriyor. Motosiklet ve kaykay gibi araçların üzerine kurgulanan oyun çılgın grafiklere sahip.

Spek: En çok beğendiğimiz oyunlardan biri oldu. Farklı şekillerdeki çizgiler üzerinden bir topu ilerleterek puan almaya çalışıyorsunuz. Özellikle arttırılmış gerçeklik (AR) modunun çok eğlenceli.

Super Impossible Road: Sıradışı bir yarış oyunu. Uzayda geçiyor. Kontrol ettiğiniz topu yolda tutuyorsunuz. Yoldan çıktığında ise 5 saniyeniz var. 5 saniye içinde yola dönemezseniz, kaybediyorsunuz.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp merkezleriyle ilgili önemli değişiklik
Lahmacun yiyenler dikkat! 3.5 liraya da var 10 liraya da var... İşte farkı
Bakan talimat verdi! Kapasite artırılacak
Araba almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı