Abone yapıp oynatacak

DİJİTAL dünyada dönem, abonelik dönemi. Aylık belli bir ücret veriyorsunuz, film ve müzik gibi içeriklere sınırsız olarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu seçenek oyunlara da eklendi. Teknoloji devi Apple’ın ‘Apple Arcade’ adındaki yeni platformundan bahsediyoruz. iPhone 11 lansmanı için gittiğimiz Steve Jobs Theather’da ilk kez deneme şansı bulduğumuz Apple Arcade, oyunseverlere için yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Apple Arcade’in öne çıkan özelliklerini maddeler halinde bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1) Özel oyunlar: Apple Arcade kendi oyunlarına sahip. Capcom ve Konami gibi devlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiriciler, Apple Arcade’e özel oyun tasarlıyor ve geliştiriyor. Paylaşılan bilgilere göre ilk etapta 100 oyun Apple Arcade’te yer alacak. Sonrasında ise bu oyunların sayısı artacak ve bu platforma özel bir ekosistem oluşturulacak.

2) Her cihazda aynı deneyim: Apple’ın en titiz olduğu konuların başında geliyor. Apple Arcade’e üye olduğunuzda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de tüm oyunlara erişebiliyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Özellikle

Apple TV üzerinden oynanan oyunların TV gibi büyük bir ekranda görüntülenmesini beğendik. Bu arada Apple Arcade şu anda iPhone, iPad ve Apple TV’de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde, Mac sürümü de yayınlanacak.

3) Joystick desteği: Dokunmatik ekranlarda oyun oynamak zor olabiliyor. Apple, bunun için joystick seçeceğini meraklılara sunmaya başladı. Playstation ve Xbox joystick’lerini iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’ye bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunlara daha fazla hakimiyet kurulabiliyor. Tabii ki bu özellik Apple’ın, artık oyun konsollarıyla da rekabet edeceğini gösteriyor.

4) Reklam gösterimi yok: Oyun geliştiricilerin Şu anda uygulama mağazalarından indirilen pek çok ücretsiz oyunda, dakikalarca reklam izlemek zorunda kalıyorsunuz. Hatta bazı ücretli uygulamalarda bile reklam gösterimi yapılabiliyor. Apple Arcade’te ise reklam modeli yok. Tıpkı konsollarda olduğu gibi oyunları reklamsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

5) Oyun içinde para harcatmıyor: Apple Arcade’te oyun tam sürüm olarak kullanıcılara sunuluyor. Yani oyun içi satın alma seçeceği yok. Örneğin; oyundaki karakterinizi güçlendirmek için kalkan satın almıyorsunuz. Bu da özellikle ebeveynlerin çocuklarının oyun oynarken para harcamasına engel oluyor.

SCHİLLER İLE TANIŞTIK

APPLE Arcade’in sınırlı bir basın mensubuna deneyimletildiği toplantıda şirketin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Phil Schiller ile tanışma fırsatı bulduk.

FİYATI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALDI



APPLE Arcade aylık abonelik ücretiyle sunulan bir platform. Tıpkı Apple Müzik, Spotify veya Netflix gibi. Abone oluyorsunuz ve her ay yaptığınız ödemeyle oyunları istediğiniz kadar indirip oyunuyorsunuz. ABD’deki aylık ücreti 4.99 dolar. Türkiye’deki fiyatı ise 34.99 TL olarak açıklandı. Açıkçası Türkiye’deki fiyatının beklentilerimizin üzerinde kaldığını belirtelim. Örneğin; Apple Müzik yurtdışında 9.99 dolar. Türkiye’de ise 13.99 TL. Apple Müzik fiyatıyla Apple Arcade’i orantıladığımızda biraz çizginin üzerinde kaldığını söylemek mümkün.

APPLE ARCADE’İN ÖNE ÇIKAN OYUNLARI

Shinsekai: Oyun devi Capcom tarafından geliştirildi. Bir dalgıcın suyun altındaki macerasını alıyor. Grafik ve ses efektleriyle dikkat çekiyor.

Overland: Kıyamet sonrası bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ürkütücü yaratıklarla savaşıyorsunuz ve yabancıları kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Sayonara Wild Hearts: Müzik ile macerayı birleştiriyor. Motosiklet ve kaykay gibi araçların üzerine kurgulanan oyun çılgın grafiklere sahip.

Spek: En çok beğendiğimiz oyunlardan biri oldu. Farklı şekillerdeki çizgiler üzerinden bir topu ilerleterek puan almaya çalışıyorsunuz. Özellikle arttırılmış gerçeklik (AR) modunun çok eğlenceli.

Super Impossible Road: Sıradışı bir yarış oyunu. Uzayda geçiyor. Kontrol ettiğiniz topu yolda tutuyorsunuz. Yoldan çıktığında ise 5 saniyeniz var. 5 saniye içinde yola dönemezseniz, kaybediyorsunuz.