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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

AB'nin yüzde 14'ü kendi işinde çalıştı

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AB'nin yüzde 14'ü kendi işinde çalıştı

AB ülkelerinde, 2018 yılında vatandaşlarının yüzde 14'ü kendi hesabına çalıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018 yılında kendi hesabına çalışanlara ilişkin istatistikleri yayınladı. 

Buna göre, AB'de 2018 yılında 15-74 yaş aralığında kendi hesabına çalışan sayısı toplam 32,6 milyon oldu. Böylece AB'deki toplam istihdamın yüzde 14'ü kendi işini yaptı. 

AB üyesi ülkeler arasında kendi hesabına çalışanların oranı en yüksek Yunanistan'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde Yunanistan'da kendi işini yapanların oranı yüzde 30'u buldu. Yunanistan'ı en yakın yüzde 22 ile İtalya, yüzde 18 ile Polonya ve yüzde 17 ile Romanya izledi. 

Kendi hesabına çalışanların oranı en düşük ise yüzde 8'le Lüksemburg ve Danimarka ile yüzde 9'la Almanya ve İsveç'te gerçekleşti. 

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