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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi

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AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi

28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle yapılan toplam ticarette (ithalat ve ihracat) yüzde 45'le en fazla kullanılan para birimi olan dolar, yüzde 41 orana sahip avroya kıyasla daha fazla kullanıldı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporundan derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 48’ini avro, yüzde 33’ünü de dolar üzerinden gerçekleştirdi. 

Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelerden ithalatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 35’i de avro üzerinden fatura edildi.

AB'de geçen yıl üçüncü ülkelerle yapılan toplam ticarete (ithalat ve ihracat) bakıldığında dolar yüzde 45'le, yüzde 41 orana sahip avroya kıyasla daha
fazla kullanıldı. Böylece, 2018'de AB'nin birlik ülkesi olmayan ülkelerle ticaretinde en çok kullandığı para birimi dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

Ayrıca 2018'de ihracatta avronun payı 2010 yılına kıyasla yüzde 4,5 gerilerken, doların payı yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalatta ise avro 2010 yılına kıyasla yüzde 2,2 daha az, dolar da yüzde 1,2 oranında daha fazla kullanıldı. 

İTHALATTA AVROYU EN FAZLA SLOVENYA KULLANDI

Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi, yani yüzde 66'sı ,avro üzerinden fatura edildi. Bu oran Avusturya'da yüzde 62, Slovakya'da 61, Letonya'da 54, Hırvatistan'da 53 seviyesinde gerçekleşti. Avronun ithalattaki payı yalnızca bu ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde oldu. Almanya'da ise üçüncü ülkelere ithalatta avronun payı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında avronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 13 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. 

Genel olarak bakıldığında, AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi.

İHRACATTA AVROYU EN AZ BİRLEŞİK KRALLIK KULLANDI

İhracatta avro kullanımında en fazla pay yüzde 80'le Slovenya ve Slovakya'da belirlendi. Bu oran diğer 16 birlik üyesi ülkede ise yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında gerçekleşti. 

AB dışındaki ülkelere ihracatında avroyu en az tercih eden ülke ise yüzde 4'le Birleşik Krallık oldu. Ardından, yüzde 14'le İrlanda, yüzde 20 ile İsveç ve yüzde 23'le de Danimarka sıralandı. 

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