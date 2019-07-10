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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu

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AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2019 yılı itibarıyla 513,5 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018 yılının başında 512,4 milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1,1 milyon kişi artış gösterdi. 

Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67 milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile İngiltere, 60,4 milyon ile İtalya, 46,9 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak ölçüldü. 

AB'NİN NÜFUSU GÖÇ SAYESİNDE ARTTI

AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında ölümlerin sayısı doğumları geçti. AB’de bu dönemde toplam 5,3 milyon ölüm, 5 milyon doğum gerçekleşti. AB'nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kaynaklandı. 

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