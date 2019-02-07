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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

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AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

AB Komisyonu, 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu'nda AB için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,9'dan 1,5'e indirdi. Avro Bölgesi büyümesi 2019'da yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e düşürüldü.

Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,9'dan 1,5'e, 2020 için yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürüldü.

AB Komisyonu, 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.  Raporda, bir önceki rapora kıyasla AB için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,9'dan yüzde 1,5'e, 2020 için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye indirildi.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,6 olacağı belirtilen raporda 2020'de enflasyonun yüzde 1,8 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi büyümesinin de 2019'da yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e, 2020'de 1,7'den 1,6'ya düşürüldüğü raporda, enflasyonun Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,4, 2020'de yüzde 1,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, 2019 yılında büyüme oranı önceki rapora kıyasla Almanya'nın yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e, Fransa'nın yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, İtalya'nın yüzde 1,2'den yüzde 0,2'ye, İspanya'nın yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e, Hollanda'nın yüzde 2,4'den yüzde 1,7'ye, Belçika'nın yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirilirken, İngiltere'nin yüzde 1,2'den 1,3'e, Yunanistan'ın da yüzde 2'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

Raporda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler olduğu, tahminlerin aşağı yönlü risklere maruz kalabileceğine dikkat çekildi.  Ticari gerilimlerin bir miktar azalmasına rağmen halen endişe kaynağı olduğu belirtilen raporda, Çin ekonomisinin küresel finansal piyasaların beklentisinden daha fazla yavaşlayabileceği, gelişmekte olan piyasaların büyüme oranlarında ve risk duyarlılıklarında ani değişiklikler yaşanabileceği ifade edildi.

Raporda, Brexit sürecinin AB ekonomisi açısından belirsizlik kaynağı olduğunun altı çizildi.

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