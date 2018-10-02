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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Razi Canikligil / New York
02.10.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

ABD’yi böyle dolandırmışlar!

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD’yi böyle dolandırmışlar!

ABD maliyesini sahte sertifikalamayla 511 milyon dolar dolandıran ve 2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Lev Aslan Dermen’in serbest yargılanma dilekçesine savcılık dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyarak itiraz etti. Dermen, bugün hâkim karşısına çıkacak.

ABD’de Türkiye’ye kaçmak üzereyken FBI tarafından tutuklanan ve 2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerin Amerikan maliyesini nasıl 511 milyon dolar dolandırıp bu paraları Türkiye’ye aktardıkları ortaya çıktı.

ABD’yi böyle dolandırmışlar

ABD’nin Utah eyaleti Salt Lake City şehrinde bugün hâkim karşısına çıkacak olan Dermen ve ortaklarının kefaletle serbest yargılanma dilekçelerine başsavcılığın verdiği 36 sayfalık itiraz dilekçesinde sanıkların uyguladığı yöntemin detayları gözler önüne serildi. Dermen ve Kingston kardeşler savcının itiraz dilekçesine göre Arkansas ve Florida’dan aldıkları biyodizeli (B99) önce gemiyle Orta Amerika ülkesi Panama’nın Atlantik okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR’larla Panama’nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp burada yeniden gemiye yükleyerek ABD’nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar. Bu aşamada “ayçiçek yağı” diye gösterdikleri gerçekte B99’u limandaki tanklara yükleyip, burada önce “saf biyodizele” (B100), daha sonra ise “petro dizel yakıt” ile karıştırarak B99 üretmiş gibi gösterdiler. Gerçekte Florida’dan yola çıkıp Panama’yı geçtikten sonra California’ya gelen ürün aynı üründü.

Dermen ve Kingston kardeşler, bu sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel üretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar ödeme aldılar.

ABD’yi böyle dolandırmışlar

YALISI DELİL OLDU

Başsavcı John W. Huber’in sunduğu dilekçede Dermen’in avukatlarının sunduğu 25 milyon dolar kefalet ücreti ve elektronik kelepçe sayesinde serbest yargılanma talebine itirazda bulundu. Başsavcı Huber, Los Angeles’ta ilk tutuklandığında çıkarıldığı mahkemenin hakimi Gail Standish’in yurtdışında çok fazla mal varlığı olduğu ve daha önceki bir davasında İstanbul’da oturduğunu ifade edip, o duruşmada ifade vermeye gelmeyişini gerekçe göstererek kefaleti reddettiğini hatırlattı. Sanık Dermen’in Utah’ta bugün görülecek olan kefalet duruşması öncesinde, serbest bırakılması halinde kaçma riski bulunduğunu iddia eden başsavcı Huber, Dermen’in İstanbul boğazındaki yalısını ve yatının fotoğraflarını da sundu.

ABD’yi böyle dolandırmışlar

Dermen’in daha önce ABD ile Türkiye arasında seyahat etmek için kullandığı birçok özel jeti bulunduğu iddia edilen dilekçede iddianamedeki suçlardan hüküm giymesi halinde karşılaşabileceği potansiyel ömür cezası ışığında, Dermen’in net bir şekilde kaçacağının açık olduğunun kanıtlandığı da belirtildi. Başsavcı Huber, Dermen’in Türkiye’de bir ev ve yat sahibi olmanın yanı sıra burada önemli yatırımları olduğunu, Jacob Kingston ve bir Türk ortağı ile birlikte SBK Holding A.Ş. adıyla Türkiye’de bir yatırım fonu kurduğuna dikkat çekti. Başsavcı son olarak, Dermen’in SBK-Türkiye tarafından satın alınan hava yolu şirketi Bora Jet’e ait olmak üzere çok sayıda özel jetinin kaçabilmesi için hazır olduğunu belirterek uçaklardan birinin fotoğrafını delil olarak gösterdi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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