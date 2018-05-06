ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi
GeriEkonomi ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
06.05.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD'nin çelik ihracatçısı bazı ülkelere uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin, bu pazara giremeyen ürünlerin Türkiye'ye yönlendirilmesine yol açtığını belirterek, "Türkiye, ABD ile müttefik olması, üretiminde ithalatın payının son derece düşük seviyede bulunması gibi nedenlerle gümrük vergisinden muaf tutulmayı hak etmektedir." dedi.

Bilgin, AA muhabirine, mart ayı sonu itibarıyla çelik üretimi ve dış ticaretine ilişkin verilerle sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Türkiye'nin ham çelik üretiminin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 3,4 milyon tona çıktığına işaret eden Bilgin, ocak-mart döneminde ise üretimdeki artışın yüzde 7,9'u bulduğunu ve 9,5 milyon tona ulaştığını söyledi. 

Bilgin, ham çelikteki tüketimin de martta yıllık bazda yüzde 21,4 artarak 2,6 milyon tona, yılın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 12,7 artış kaydederek 8,7 milyon tona yükseldiğini bildirdi. 

MİKTAR BAZINDA İHRACAT 3 AYDA AZALDI 

Sektöre ilişkin dış ticaret verilerini de paylaşan Bilgin, ihracatın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 9,7 azalarak 1 milyon 835 bin tona gerilediğini, değer olarak ise yüzde 15,9 artarak 1 milyar 533 milyon dolara yükseldiğini aktardı. 

İhracatın ocak-mart döneminde miktar itibarıyla yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 72 bin tona düştüğünü ifade eden Bilgin, değer itibarıyla da yüzde 22,7 artış oranı yakalanarak 4 milyar 116 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. 

İTHALAT ARTIŞINDA ABD ETKİSİ 
Sektör ithalatının mart ayında miktar yönünden yüzde 7,5 artarak 1 milyon 535 bin tona, değer olarak yüzde 23,7 artışla 1 milyar 263 milyon dolara yükseldiğini belirten Bilgin, yılın 3 ayında miktar bazında ithalatın yüzde 4,4 artarak 4 milyon 158 bin tona, değer olarak yüzde 26,3 artış kaydederek 3 milyar 467 milyon dolara ulaştığını bildirdi. 

Bilgin, ithalattaki artışa dikkati çekerek, ABD'nin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yaptığı çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararını anımsattı. Bu karar nedeniyle ABD'ye satılamayan ürünlerin Türk pazarına yönlendirildiğini vurgulayan Bilgin, Türkiye'de çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin diğer ülkelerdeki oranlara kıyasla düşük olmasının da ithalatı artırdığını söyledi. Bilgin, "Ekonomi Bakanlığının 27 Nisan itibarıyla başlattığı ithalata yönelik soruşturmanın bu anlamda olumlu etkilerinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu. 
Gazi Bilgin, iç talep anlamında bir sıkıntı olmadığını ve sektörün talep artışını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip bulunduğunu kaydetti. 

"ABD, TÜRKİYE'Yİ GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF TUTMALI" 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi çelik sanayisini korumak amacıyla çelik ürünleri ithalatına yüzde 25 vergi uygulamasının sektör ihracatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin geleneksel pazarlarındaki üreticilerin üretimlerini artırmaların da ihracatın düşmesinde rol oynadığını belirtti. 
ABD ve AB'nin Türkiye'nin sektör ihracatında yüzde 45'lik paya sahip olduğunu ifade eden Bilgin, "Her iki ülke ve ülke grubu da yoğun bir şekilde koruma tedbirlerine başvuruyor. Türkiye, ABD ile müttefik olması, üretiminde ithalatın payının son derece düşük seviyede bulunması gibi gerekçelerle gümrük vergisinden muaf tutulmayı hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Bilgin, AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma tedbirlerine de değinerek, gerek Gümrük Birliğine tabi olması gerekse Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması taahhütlerine uygun üretim yapması sebebiyle Türkiye'nin, AB'nin koruma önlemlerinin dışında bırakılması gerektiğini bildirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar "parselledi"

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?