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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.01.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

“ABD’ye ihracatta rekor yılı olacak”

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“ABD’ye ihracatta rekor yılı olacak”

Türkiye 2019 yılına ihracatta “atılım” parolasıyla girdi. 2018 yılını 168.1 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türkiye’nin 2019 yılı ihracat hedefi 182 milyar dolar. Bu rakamı yakalamak için birçok ülkeyi hedef pazar listesine alan Ticaret Bakanlığı, ABD’yi de listenin başına yazmış durumda.

SON dönemde siyasette yaşanan bir takım gerilimler nedeniyle iki ülke dış ticaretinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini belirten Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, bu durumun geride kaldığını vurguladı. Gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu demeçlerinin ardından iki ülke dış ticaretinin yeniden rayına girdiğini hatırlatan Terzioğlu, Türkiye ABD dış ticaretinde bu yıl rekor beklediklerini vurguladı. Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılının hedef pazarları arasına ABD’yi de eklemesinin son derece isabetli olduğunu kaydeden Terzioğlu, “İki ülke arasında zaman zaman sürtüşmelerin olabileceğini fakat bunların karşılıklı diyalogla ortadan kalkabileceğini her zaman söyledik. Nitekim Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden sonra 200 yıllık dostluk tekrar gün aydınlığına kavuştu. Bu sıralar Suriye nedeniyle yaşanan bazı görüş ayrılıkları bu olumlu havayı bozmaz” dedi.

POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN EYALETLER
Bazı Avrupa pazarlarında durgunluk sinyallerinin alındığı bu dönemde Amerika ekonomisinin ise hızlı bir şekilde toparlandığını ifade eden Terzioğlu, Türk ihracatçılarını ABD’de büyük fırsatların beklediğini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılı ilk 6 ayında ABD’ye 3.8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, aynı dönemde bu ülkeden yapılan ithalatın ise 6.2 milyar dolar olduğunu söyleyen Terzioğlu, şöyle devam etti:

“Siyasi ilişkilerimizin gerildiği, karşılıklı olarak ek gümrük vergilerinin konulduğu bir dönemde bile 6 aylık dış ticaretimizin 10 milyar doları aştığı görülüyor. Geçen yılın tamamında ihracatımızın 8 milyar doları, ithalatımızın da 15 milyar doları bulduğunu tahmin ediyorum. Ancak bu yıl ABD pazarı Türk ihracatçısı için çok daha önemli. Hedef pazar ilan idilmiş olmasından ötürü bu ülkeye ihracat yapacak firmalara birçok kolaylık sağlanacak.

Bu yıl ABD’ye eyalet bazında ticari heyetler organize edilmeli. Teksas, Chicago, Boston, San Diego ve Los Angeles önemli yerler. Buralara zeytinyağı, doğal sabunlar, işlenmiş mermer ihraç edebiliriz. Minepolis otomotiv yedek parçası ihracatında öne çıkıyor. San Francisco’da ise bilgisayar yazılımına talep çok fazla. Ayrıca hükümetimiz tarafından birkaç eyalette gümrüklü depolar kurulmalı.

Böylece Türkiye’den gönderilecek ürünler bu depolar aracılığıyla talep olan yerlere gönderilebilir. Çünkü ABD’li ithalatçılar büyük adetlerde verdikleri siparişleri kısa sürede istiyorlar. ABD’de iş yapmak isteyen veya oraya ihracat gerçekleştirmeyi düşünen birçok firma bize başvurup, bilgi almak istiyor. ABD pazarına ilgi iyice artmış durumda. Konsey olarak önümüzdeki günlerde New York, New Jersey ve Washington’da çeşitli temaslarda bulunacağız. İhracatçı firmalarımıza bu konularda her türlü desteği vermeye hazırız.”

 

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