ABD’ye fikir ihracatı

OCAK ayında yurtdışında proje geliştirmek için Nef Global’i kuran, kasımda Londra’daki ‘Nef Brentford’ projesini tanıtan Nef, şimdi de Nef Brooklyn’i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi imzalanan proje için Türkiye’ye gelen Nef Brooklyn’in iş ortakları Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile birlikte projeyi anlattı.

200 YABANCIYLA GÖRÜŞÜYOR

Gayrimenkul sektöründe uluslararası bir marka olmadığını ve bu işe talip olarak yola çıktıklarını belirten Erden Timur, Nef Global’i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurtdışında 62 ayrı firmayla masaya oturduklarını anlattı. Timur, “Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” dedi. İhracatta özgün üretim için fikri mülkiyet ve marka hakkına sahip olunmasının önemine değinen Timur, “Ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Çok büyük çoğunluğu yabancılara satılacak Nef Brooklyn’i Nef olarak markalayıp Foldhome konseptini veriyoruz ve sürdürülebilir bir modelle ülkemize döviz getiriyoruz” diye konuştu. Yurtdışı projelerine fikir ihracatı ile dahil olduklarını belirten Timur, Brooklyn projesinde yatırımcı da olduklarını, arsayı 4 şirket ortak aldıklarını ekledi.





Timur’un ihraç ettiği patentli ürünü ‘Foldhome’ ile bir ev aldığınızda aslında onlarca odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan size özel sinema salonundan, misafirleriniz geldiğinde ağırlayabileceğiniz misafir odalarına; tam donanımlı bir mutfaktan, piyano veya bateri çalmak istediğinizde kullanabileceğiniz içerisinde küçük bir kayıt stüdyosuna kadar farklı üniteden rezervasyon sistemiyle yararlanılıyor. Timur, Amerika’da ve Avrupa’da olmayan bu konseptin patentli bir Nef keşfi olduğunu ifade etti.

POTANSİYEL VAR, MARKA YOK

Türk gayrimenkul sektörünün önemli potansiyel taşığına dikkat çeken Timur, “Dünyanın en büyük sektörüne memleketimizde lanet okuyoruz. Aslında bir potansiyelimiz var ama uluslararası markamız yok. Hedefimiz sektörümüzün uluslararası markası olmak. Ülke olarak gayrimenkul sektöründe çok ileri seviyedeyiz, bu rekabeti dünyaya taşımaya çalışırsak önemli gelir kaynağına ulaşmış oluruz. Sektörü daha disiplinli hale getirmek ve gereken düzenlemelerde hemfikiriz. Global gayrimenkullerin değeri 220 trilyon dolar. Bir ülkede pazarın yüzde 1’i olmadan pazar lideri oluyorsunuz. Pazarın yüzde 10 olunca Tüpraş’tan daha büyük oluyorsunuz” dedi.





210 MİLYON DOLAR HASILAT BEKLENİYOR

NEF Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit, proje ilgili şu bilgileri verdi: “Arsa alanı 1800 metrekare. Konut imar izni alınan yer için yıkım ruhsatları alındı, eski yapılar yıkıldı. 107 konut, 14 bin metrekare inşaat alanı olacak. Konutların fiyatı ise 650 bin dolardan başlıyor, 4.5 milyon dolara kadar çıkıyor. Birkaç ay içerisinde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Toplam hasılat 210 milyon dolar. Yatırım tutarı 124 milyon dolar.” Nef’in ortaklarından Level One Holdings CEO’su Shlomi Avdoo, “Nef ile öğrenci yurdu, genç profesyonellere yönelik projelerde işbirliği yapmayı düşünüyoruz” dedi. Realty Within Reach Inc. CEO ve Başkanı Yosi Kohen ise “Nef ile yapacağımız ortak alanlar projemize değer katacak” diye konuştu. Halstead Property Development Marketing Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Müdürü Brendon Aguayo, projenin merkezi bir noktada konumlandığına dikkat çekerken, Gayrimenkul Portföy Yöneticisi Joe Berko, “Nef konseptini çok büyük fırsat görüyoruz” dedi. Nef, Washington, Chicago, Los Angeles, Miami, Mumbai, Atina ve Berlin’de de yeni projeler planlıyor.