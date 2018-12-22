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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’ye fikir ihracatı

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ABD’ye fikir ihracatı

2023’te 10 metropolde yer almayı hedefleyen ve bu amaçla Nef Global’i kuran gayrimenkul şirketi Nef, Londra’dan sonra Brooklyn projesi için düğmeye bastı. 210 milyon dolarlık projede Nef, fikir ihracatı yapacak. Şirket patentli ürünü ‘Foldhome’ konseptiyle Amerika konut pazarına girecek.

OCAK ayında yurtdışında proje geliştirmek için Nef Global’i kuran, kasımda Londra’daki ‘Nef Brentford’ projesini tanıtan Nef, şimdi de Nef Brooklyn’i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi imzalanan proje için Türkiye’ye gelen Nef Brooklyn’in iş ortakları Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile birlikte projeyi anlattı.

200 YABANCIYLA GÖRÜŞÜYOR

Gayrimenkul sektöründe uluslararası bir marka olmadığını ve bu işe talip olarak yola çıktıklarını belirten Erden Timur, Nef Global’i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurtdışında 62 ayrı firmayla masaya oturduklarını anlattı. Timur, “Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” dedi. İhracatta özgün üretim için fikri mülkiyet ve marka hakkına sahip olunmasının önemine değinen Timur, “Ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Çok büyük çoğunluğu yabancılara satılacak Nef Brooklyn’i Nef olarak markalayıp Foldhome konseptini veriyoruz ve sürdürülebilir bir modelle ülkemize döviz getiriyoruz” diye konuştu. Yurtdışı projelerine fikir ihracatı ile dahil olduklarını belirten Timur, Brooklyn projesinde yatırımcı da olduklarını, arsayı 4 şirket ortak aldıklarını ekledi.

ABD’ye fikir ihracatı

Timur’un ihraç ettiği patentli ürünü ‘Foldhome’ ile bir ev aldığınızda aslında onlarca odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan size özel sinema salonundan, misafirleriniz geldiğinde ağırlayabileceğiniz misafir odalarına; tam donanımlı bir mutfaktan, piyano veya bateri çalmak istediğinizde kullanabileceğiniz içerisinde küçük bir kayıt stüdyosuna kadar farklı üniteden rezervasyon sistemiyle yararlanılıyor. Timur, Amerika’da ve Avrupa’da olmayan bu konseptin patentli bir Nef keşfi olduğunu ifade etti.

POTANSİYEL VAR, MARKA YOK

Türk gayrimenkul sektörünün önemli potansiyel taşığına dikkat çeken Timur, “Dünyanın en büyük sektörüne memleketimizde lanet okuyoruz. Aslında bir potansiyelimiz var ama uluslararası markamız yok. Hedefimiz sektörümüzün uluslararası markası olmak. Ülke olarak gayrimenkul sektöründe çok ileri seviyedeyiz, bu rekabeti dünyaya taşımaya çalışırsak önemli gelir kaynağına ulaşmış oluruz. Sektörü daha disiplinli hale getirmek ve gereken düzenlemelerde hemfikiriz. Global gayrimenkullerin değeri 220 trilyon dolar. Bir ülkede pazarın yüzde 1’i olmadan pazar lideri oluyorsunuz. Pazarın yüzde 10 olunca Tüpraş’tan daha büyük oluyorsunuz” dedi.

ABD’ye fikir ihracatı

210 MİLYON DOLAR HASILAT BEKLENİYOR

NEF Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit, proje ilgili şu bilgileri verdi: “Arsa alanı 1800 metrekare. Konut imar izni alınan yer için yıkım ruhsatları alındı, eski yapılar yıkıldı. 107 konut, 14 bin metrekare inşaat alanı olacak. Konutların fiyatı ise 650 bin dolardan başlıyor, 4.5 milyon dolara kadar çıkıyor. Birkaç ay içerisinde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Toplam hasılat 210 milyon dolar. Yatırım tutarı 124 milyon dolar.” Nef’in ortaklarından Level One Holdings CEO’su Shlomi Avdoo, “Nef ile öğrenci yurdu, genç profesyonellere yönelik projelerde işbirliği yapmayı düşünüyoruz” dedi. Realty Within Reach Inc. CEO ve Başkanı Yosi Kohen ise “Nef ile yapacağımız ortak alanlar projemize değer katacak” diye konuştu. Halstead Property Development Marketing Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Müdürü Brendon Aguayo, projenin merkezi bir noktada konumlandığına dikkat çekerken, Gayrimenkul Portföy Yöneticisi Joe Berko, “Nef konseptini çok büyük fırsat görüyoruz” dedi. Nef, Washington, Chicago, Los Angeles, Miami, Mumbai, Atina ve Berlin’de de yeni projeler planlıyor.

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