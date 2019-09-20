ABD’ye 5 yılda 5 milyar dolarlık ihracat
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un geçen hafta 5 günlük Türkiye ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği temaslar, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü hareketlendirdi.
İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Geçen hafta Ross ile iki kez toplantı yaptık. Toplantılardan edindiğimiz izlenim, ABD, Çin ile olan ticaret savaşlarının ardından oluşan yeni duruma hazırlık yapıyor. Bu kapsamda ABD’ye ihracatı büyük oranda ve hızla artırma konusunda en avantajlı alan tekstil ve hazır giyim sektörü. Zaten Ross’un sorularından da Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün kısa sürede Çin’in yerini alıp alamayacağını anlamak istediğini gözlemledik. Sayın Ross bize, ‘ABD-Çin arasındaki gelişmeler sonucunda ABD’li hazır giyim markalarının ürün tedariki konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Siz Türkiye olarak ABD’li markaların ürün ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve teknik altyapıya sahip misiniz?’ diye sordu. Biz de mevcut kapasitemiz ile ABD’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğumuzu aktardık. Bunun üzerine bizden mevcut durumumuzu anlatan ve kapasite arıtımı için gereken yeni yatırımlara ilişkin bir rapor istedi. Raporu 10 gün içinde kendisine iletmek üzere anlaştık. Raporu 2-3 gün içinde ABD’ye göndereceğiz. Ross ile yaptığımız toplantılar ışığında önümüzdeki 5-7 yıl içinde tekstil-hazır giyimde yıllık yüzde 20 büyüme yakalayabileceğimizi ve ABD’ye 5 milyar dolar ihracat yapabileceğimizi hesaplıyoruz. Çin ile olan ticaret savaşları neticesinde ABD pazarında oluşacak fırsatları; düşündüğümüzde bu 5 milyar dolar olan ihracat potansiyelini sektörü, tekstil, hazır giyim ve halı şeklinde bütünsel olarak ele aldığımızda rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarma kabiliyetimiz var” dedi.
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ MESAJI
Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı 2-3 Ekim’de eşzamanlı olarak İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinliklerin tanıtımını İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve TGSD Başkanı Hadi Karasu yaptı.
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