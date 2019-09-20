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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’ye 5 yılda 5 milyar dolarlık ihracat

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ABD’ye 5 yılda 5 milyar dolarlık ihracat

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un geçen hafta 5 günlük Türkiye ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği temaslar, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü hareketlendirdi.

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Geçen hafta Ross ile iki kez toplantı yaptık. Toplantılardan edindiğimiz izlenim, ABD, Çin ile olan ticaret savaşlarının ardından oluşan yeni duruma hazırlık yapıyor. Bu kapsamda ABD’ye ihracatı büyük oranda ve hızla artırma konusunda en avantajlı alan tekstil ve hazır giyim sektörü. Zaten Ross’un sorularından da Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün kısa sürede Çin’in yerini alıp alamayacağını anlamak istediğini gözlemledik. Sayın Ross bize, ‘ABD-Çin arasındaki gelişmeler sonucunda ABD’li hazır giyim markalarının ürün tedariki konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Siz Türkiye olarak ABD’li markaların ürün ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve teknik altyapıya sahip misiniz?’ diye sordu. Biz de mevcut kapasitemiz ile ABD’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğumuzu aktardık. Bunun üzerine bizden mevcut durumumuzu anlatan ve kapasite arıtımı için gereken yeni yatırımlara ilişkin bir rapor istedi. Raporu 10 gün içinde kendisine iletmek üzere anlaştık. Raporu 2-3 gün içinde ABD’ye göndereceğiz. Ross ile yaptığımız toplantılar ışığında önümüzdeki 5-7 yıl içinde tekstil-hazır giyimde yıllık yüzde 20 büyüme yakalayabileceğimizi ve ABD’ye 5 milyar dolar ihracat yapabileceğimizi hesaplıyoruz. Çin ile olan ticaret savaşları neticesinde ABD pazarında oluşacak fırsatları; düşündüğümüzde bu 5 milyar dolar olan ihracat potansiyelini sektörü, tekstil, hazır giyim ve halı şeklinde bütünsel olarak ele aldığımızda rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarma kabiliyetimiz var” dedi.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ MESAJI

Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı 2-3 Ekim’de eşzamanlı olarak İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinliklerin tanıtımını İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve TGSD Başkanı Hadi Karasu yaptı.

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