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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

ABD'nin tatil sezonunda 730 milyar dolarla rekor satış bekleniyor

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ABD'nin tatil sezonunda 730 milyar dolarla rekor satış bekleniyor

Kasım-aralık döneminde Amerikan perakende sektöründe toplam satış miktarının 727,9-730,7 milyar dolarla rekor kırması öngörülüyor.

ABD'de her yıl kasım ve aralık aylarını kapsayan "Tatil Sezonu'nda (Holiday Season)" bu yıl perakende satışların yaklaşık 730 milyar dolara yükselerek rekor kırması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma (Black Friday)", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl perakende satışlarda rekor kırılması öngörülüyor.

Amerikan ekonomisinin Haziran 2009'dan Ekim 2019'a 125 ay üst üste büyüme kaydederek ülke tarihindeki en uzun ekonomik genişleme serisini yakalaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdan bu yana 3 kez faiz indirerek toplamda 75 baz puan faiz düşürmesi, ülkede eylül ayı işsizlik oranının yüzde 3,5'e gerileyerek son 50 yılın en düşük seviyesini kaydetmesi ve çalışanların yıldan yıla ücret artışının yüzde 3 seviyesinde devam etmesiyle Amerikalı perakendeciler, bu yılki tatil sezonunda tüketicilerden güçlü talep bekliyor.

Ülkede yaklaşık 42 milyon kişiye iş kapısı sağlayarak özel sektörün en büyük istihdamcısı olan ve geçen yıl 20,5 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin 2,6 trilyon dolarını oluşturan Amerikan perakende sektöründe, 2018 tatil sezonunda toplam 701,2 milyar dolarlık satış gerçekleşmişti.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, ABD'nin Çin üzerindeki yeni gümrük tariflerinin 15 Aralık'ta uygulanmaya başlamasından önce yurt dışından rekor miktarda ithalat yapan Amerikan perakende sektöründe bu yılki toplam satış miktarının ise geçen yıla kıyasla yüzde 3,8-4,2 artış göstererek 727,9-730,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve rekor kırması öngörülüyor.

ORTALAMA HARCAMANIN BU YIL 1047 DOLARA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Verilere göre, geçen yıl 1007 dolar olan Amerikalı bir tüketicinin tatil sezonundaki ortalama harcamasının bu yıl yüzde 4 artışla 1047 dolara yükselmesi, tüketicilerin de en çok indirimli, kampanyalı ve promosyonlu ürünlere yönelmesi bekleniyor.

Ayrıca, geçen yılki tatil sezonunda 554 bin geçici işçinin çalıştığı Amerikan perakende sektöründe, bu yıl yüksek tüketici talebini karşılamak için 530-590 bin kişinin geçici olarak istihdam edilmesi gerekiyor.

5 GÜNDE 165,3 MİLYON KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPACAK

ABD'nin tatil sezonunda en fazla satışın yapıldığı günler arasında, perşembe günü kutlanan "Şükran Günü", indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Efsane Cuma" ve bunu takip eden "Siber Pazartesi" yer alıyor.

NRF verilerine göre, söz konusu tarihleri kapsayan 5 günde 330 milyon nüfuslu ABD'de 165,3 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor. "Şükran Günü"nde 39,6 milyon, "Efsane Cuma"da 114,6 milyon, "Küçük İşletmeler Cumartesisi"nde 66,6 milyon, bunu takip eden pazar günü 33,3 milyon ve "Siber Pazartesi"de ise 68,7 milyon kişinin internet ve mağazalardan alışveriş yapması öngörülüyor.

Amerikalı tüketicilerin alışveriş için yüzde 56'sının internet siteleri ve yüzde 53'ünün mağazalara yönelmesi beklenirken, yüzde 51'inin indirimli satış mağazaları, yüzde 34'ünün giyim mağazaları, yüzde 23'ünün ise elektronik mağazaları tercih edeceği tahmin ediliyor.

Geçen yılki tatil sezonunda internetten yapılan toplam satış miktarı 146,5 milyar dolar olurken, bu miktarın bu yıl yüzde 11-14 artış göstererek 162,6-167 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF) verileri, bu yıl 7,25 kilogram ağırlığındaki bir hindinin ortalama fiyatının geçen yıla göre yüzde 4,2 düşüşle 20,80 dolara gerilediğini ortaya koyuyor.

ABD genelinde bu yılki Şükran Günü dolayısıyla yaklaşık 46 milyon hindinin tüketilmesi bekleniyor.

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