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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı

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ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı

ABD'de ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varil oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl ABD'nin ham petrol ihracatı yaptığı ülke sayısı 42'ye ulaştı. Bu sayı, 2017'de 37 ülke olarak kayıtlara geçmişti. 

ABD'nin ham petrol ihracatı 2017'de günlük ortalama 1,2 milyon varil seviyesindeyken, geçen yıl yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varile yükseldi. 

ABD'nin geçen yıl en çok ham petrol ihracatı yaptığı ülke günlük ortalama 378 bin varille Kanada oldu. Bölge bazında ise en fazla ham petrol ihracatı yapılan yer Asya kıtası oldu. 

TİCARET GERGİNLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ 

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği günlük ortalama ham petrol miktarı 2018'in ilk yarısında 376 bin varilken, bu miktar geçen yılın ikinci yarısında ise 83 bin varile geriledi. 

Söz konusu düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği önemli rol oynadı. Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerine geçici gümrük vergisi uygulaması ABD'nin ihracatını olumsuz etkiledi. 

ABD'nin Çin'e ham petrol ihracatı geçen yılın ağustos, eylül ve ekim aylarında tamamen durdu. Kasım ve aralık aylarında ise kısmen toparlanma gösterdi. 
- İhraç yasağı 2015'te kaldırılmıştı 

ABD'nin ham petrol ihracatının geçen yıl artış göstermesinde ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,96 milyon varille rekor seviyeye ulaşması etkili oldu. 
Ayrıca, geçen yıl ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının, Brent petrolün varil fiyatından 6,13 dolar (yüzde 8,6) düşük olması küresel piyasada ABD'ye önemli avantaj sağladı. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 1973'te ABD ve batılı ülkelere uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle, ABD kendi topraklarında üretilen ham petrolün ihraç edilmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasak, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Aralık 2015'te kaldırılmıştı. 

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