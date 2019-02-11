ABD'nin İran'la olan ticareti yüzde 188 arttı!
İran'a ambargo uygulayan ABD, ticaretini 2018 yılında artırdı. 2018'in 11 ayında 500 milyon dolarlık ticaret gerçekleşti.
İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret, 2018 yılının 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat büyümeyle 500 milyon dolara yükseldi.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, ABD İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan son rakamlar, İran ile ticaretin 2018'in 11 ayında yüzde 188 oranında arttığını gösteriyor.
İki ülke arasındaki ticaret, Ocak-Kasım 2017'de 174.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde yaklaşık 3 kat artarak 503.1 milyon dolara yükseldi.
Rapora göre, ABD'nin 2018’in Ocak-Kasım aylarında İran'dan ithalatı, yüzde 23’lük bir artışla 67.8 milyon dolara yükseldi. Ayrıca ABD’nin 2017’nin 11 ayında İran’dan ithalatı 54,7 milyon dolar oldu.
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