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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.05.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı

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ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı

Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de Microsoft'tan geldi.

The Verge Teknoloji sitesinin haberine göre, Microsoft Huawei'nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı.

Verge, Microsoft'un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

Teknoloji sitesi haberinde, Huawei'nin ürettiği Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarının Microsoft'un online mağazalarında bulunamadığını, arama yapıldığında hiçbir bir ürüne rastlanmadığını aktardı.

Huawei'nin ise Microsoft'tan gelecek potansiyel yaptırım kararına karşı son 3 aydır hazırlandığı ve kendi Windows versiyonunu hazırlama aşamasında olduğu bildiriliyor.

Bu yasaklamaların devam etmesi halinde bunun Huawei'yi ciddi bir biçimde zarar vereceği belirtiliyor. 

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmıştı. ABD yetkilileri daha önce Huawei’yi bir "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, diğer Avrupalı ülkelerin de yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için talepte bulunmuştu.

Google'ın Huawei ile anlaşmasını bitirmesinin ardından Intel ve Qualcomm Çin markası ile işbirliğini sınırlandımıştı.

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