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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 437,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil artış kaydetmişti. 

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı. 

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,3 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 234,1 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil azalmıştı. 

PETROL ÜRETİMİ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 497 bin varil düşüşle 7,21 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 120 bin varil artışla 2,80 milyon varile yükseldi. 

Böylece, 10-16 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük yaklaşık 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. 

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