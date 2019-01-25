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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

ABD'nin ham petrol stokları arttı

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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 bin varil arttı - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 16 bin varil düşüşle 11,9 milyon varil oldu.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 bin varil (yüzde 1,8) artışla 445 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 42 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,7 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4,1 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 259,6 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,6 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil artmıştı.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 664 bin varil artışla 8,19 milyon varile yükseldi. Ülkenin petrol ihracatı ise günlük ortalama 931 bin varil düşüşle 2,03 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 16 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 16 bin varil düşüş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 12-18 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 54 haftada 12'nci kez düşüş görüldü.

EIA'nın "Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,1 milyon varil, gelecek yıl ise 12,9 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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