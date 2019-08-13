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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.08.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

ABD'nin gümrük vergisi AB'ye yarayacak

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ABD'nin gümrük vergisi AB'ye yarayacak

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü "Donald Trump yönetimi 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek vergiyi 1 Eylül’de uygulaması halinde, AB 1,5 milyar avro ek ihracat geliri elde edecek" açıklamasında bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Trump yönetimin 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek vergiyi 1 Eylül’de uygulamaya başlaması durumunda AB’nin 1,5 milyar avro ek ihracat geliri elde edeceği belirtildi. 

Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 24,8 milyar avroluk kayıp olacağı
kaydedilen açıklamada, ABD’nin 1,8 milyar avro ilave gelir elde edeceği aktarıldı. Araştırmaya göre, bu senaryoda dünyanın diğer ülkeleri de 3,8 milyar avro ek ihracat geliri elde edebilecek. 

Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 10 ek vergi uygulaması durumunda Çin’in kaybının 21,6 milyar avroya ineceği ve ABD’nin 1,8 milyar ek gelirinin kaybolarak 1,5 milyar zarara dönüşeceği belirtildi. Bu durumda AB’nin toplam ek gelirinin artacağı ve 1,7 milyar avroya yükseleceği ifade edildi. Almanya'nın geliri ise 323 milyon avro olacak. 

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AB ülkeleri, ek tarifelerden sonra Çin’in ABD’ye ihracatı durması durumunda, ABD’ye daha fazla ihracat yapabileceklerini belirterek, “Bununla birlikte, ABD-Çin ticaret savaşının küresel olarak olumsuz etkileri var. Çünkü tüketici ve yatırımcıların hâlihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye duyduğu güveni daha da zayıflatıyor.” ifadelerini kullandı. 

Ifo’nun araştırmasının gerçekleştiren Marina Steininger ise Çin mallarına ek vergi Pekin'in ihracatının düşmesine neden olursa, AB üye ülkeleri ABD'ye daha fazla ihracat yapacaklarına işaret ederek, burada ABD ve AB ülkeleri için bu olumlu ve Çin için olumsuz etkisinin “sınırlı” olacağını vurguladı. 

Steininger, Trump yönetiminin gümrük tarifesini artırmasının ABD’deki üreticilerinin lehine olacağını ve onların gelirini artıracağını belirterek, “Tarifelerin hane halkı alım gücünü zayıflatıp ve gerçek işçi ücretleri azaltacağından dolayı tüketici zarar görebilir. Bununla birlikte yerel üretilen mallar daha önce ithal edilen bazı malların yerine geçecek ve tarifeler ithal malları daha pahalı hale getirecektir. Bu, ithalatın düşmesine neden olurken, yerli mallara olan talep artacaktır ve bu da genel olarak reel gelire olumlu katkı yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, 1 Ağustos’ta 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Çin ise ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. 

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