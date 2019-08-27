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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’li KKR, Alman Axel’in yüzde 42.5’ini satın aldı

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ABD’li KKR, Alman Axel’in yüzde 42.5’ini satın aldı

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts’in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin hisselerinin yüzde 42,5’sini satın aldığı bildirildi.

Axel Springer’den yapılan açıklamada, 21 Ağustos itibariyle KKR’nin şirketin sermayesinin yüzde 42,5’ine denk gelen hissesini topladığı belirtildi. Açıklamada, hisse satışıyla, KKR ile stratejik ortaklık yolunda başka bir önemli dönüm noktasına ulaşıldığı ifade edilerek, satın alma işlemlerinin yabancı yatırım ve birleşme için gerekli izinlerin alındıktan sonra bu yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

KKR, 21 Haziran’da Alman şirketin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 Euro önermiş, teklif şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45.10 Euro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde kalmıştı. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilmişti.

Almanya’nın Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3.2 milyar avroya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4.8 yükselerek 528 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.

 

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