ABD’li devlerin Türkiye ilgisi

OCAK ayında Global Menkul Değerler ile birlikte New York’ta ‘Türk Günü’ isimli yatırım konferansı gerçekleştiren Avusturya merkezli Raiffesein Centrobank, karşılaştığı yoğun ilginin ardından bu kez Rusya, Polonya ve Türkiye’yi kapsayan ‘Gelişmekte olan Piyasalar Tüketici ve Perakende Günü’ başlıklı bir yatırım konferansı daha gerçekleştirdi. İlki gibi yoğun ilgi gören konferansta 3 ülkenin önde gelen perakende şirketlerinin temsilcileri, fon büyüklüğü 3 trilyon doları aşan ABD’li şirketlere kendi piyasalarını anlattı. 4 ay içinde gerçekleşen ikinci yatırım konferansındaki katılımın Türkiye’ye ilginin devam ettiğini gösterdiğine dikkat çeken Raiffesein Centrobank’ın Hisse Senedi Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güyüldar, “Seçimlerin ardından Türkiye’ye ilginin daha arttığın gözlemliyoruz. Ancak bu süreçte uluslararası yatırımcının en önemli beklentisi ekonominin yeniden öncelikli gündem haline gelmesi” dedi.

SEÇİMSİZ DÖNEM FIRSATI

4 yıl boyunca seçimin ülke gündeminden kalkmış olmasının Türkiye için önemli bir fırsat olarak görüldüğünü kaydeden Güyüldar, şunları anlattı: “ABD’li yatırımcılar, piyasanın Türkiye için neredeyse tüm olumsuzlukları fiyatladığını ve doğru yönde atılacak ufak adımların dahi pozitif etkiler yaratacağını düşünüyorlar. Yatırımcılar ayrıca özellikle büyük Türk şirketlerinin güçlü kurumsal kimliklere ve zor zamanlarda dahi doğru kararlar alabilen iyi ve enerjik yöneticilere sahip olduğunu gözlemlediklerini dile getirdiler. Ancak başarılı yöneticilere ve kuvvetli finansal tablolara rağmen Türk şirketlerinin benzerlerine nazaran halen çok ucuz durumda olduğunu da düşünüyorlar. En çok merak ettikleri konuların başında Türkiye’nin ne zaman tekrar kendi potansiyelini gösteren bir pazar olacağı. Yatırımcıların hepsi o gün geldiğinde Türkiye piyasasında olmak istiyorlar. Şimdi ise bekledikleri en önemli şey hükümetin tüm dikkatini ekonomiye vererek, piyasadaki belirsizlikleri azaltması.”

100’ÜN ÜZERİNDE TOPLANTI

Ocak ayındaki Türk Günü’ne gösterilen ilginin ardından yeni bir konferans düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Güyüldar, “ABD’li yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği sektörlerden olan tüketici ve perakende sektörü şirketlerinin burada düzenlenecek bir organizasyonda ciddi talep göreceğini düşündüğümüzden bu organizasyonu takvimimize aldık. Tıpkı ocak ayında başarıyla düzenlediğimiz Türk Gününde olduğu gibi bu organizasyon da düşündüğümüzün çok ötesinde bir talep gördü ve tek bir güne 100 üzerinde toplantı sığdırmayı başardık. Yine Türk gününde olduğu gibi sadece toplantı salonlarında değil aralarda da yatırımcılar şirketlerin en üst düzey temsilcilerinden olabildiğince fazla bilgi almaya çalışarak bilgilerini pekiştirdiler” diye konuştu.

ENFLASYON ÖNEMLİ

OCAK ayındaki yatırımcı konferansında yatırımcıların en çok üzerinde durduğu konunun 31 Mart seçimleri olduğunu hatırlatan Özgür Güyüldar, ikinci konferansta öne çıkan sonuçları şöyle sıraladı: “Türkiye’nin şu an bir numaralı günden maddesi seçimler, Türkiye’deki tartışmaların aksine, yatırımcıların görece daha az önem verdikleri konulardan. Bu konferansta öne çıkan konular, İstanbul dışında seçimlerin geride kalmış olması ve ekonomi yönetiminin yeniden yapılanma adına çabaları oldu. Tüketici ve perakende şirketlerinin katılması nedeniyle enflasyon, tüketicinin alım gücü ve beklentiler de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Tahmin edilebileceği gibi Türkiye için ayrıca öne çıkan en önemli konu enflasyondu. Özellikle gıda enflasyonun yüksek seyrediyor olması ve bunun hem şirketler hem de tüketiciler üzerindeki olası etkileri yatırımcıların merak ettiği konuların en başında geldi.”

HANGİ ŞİRKETLER KATILDI

KONFERANSA toplam piyasa değeri 15 milyar doları aşan dokuz şirket katıldı. Türkiye’den perakende sektörünün halka açık en büyük oyuncularından BİM, Şok, Migros ile Domino’s Pizza; Polonya’dan perakende ve toptan satış markası Eurocash, ayakkabı devi CCC ve önde gelen süpermarket markası Dino; Rusya’dan önemli hipermarket oyuncusu Lenta ve Romanya’dan Fondul şirketi katıldı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK 3 PAZARINI BULUŞTURDU

ÖZGÜR Güyüldar, Rusya, Polonya ve Türkiye’nin birlikte yatırımcı konferansı düzenlemelerinin ardındaki dinamikleri şöyle açıkladı: “Türkiye, Rusya ve Polonya Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük üç pazarı, bu sebeple özellikle bölge ülkelerine yatırım yapan yabancıların en fazla takip ettikleri pazarlar konumundalar. Belli bir sektör üzerine yoğunlaşmış olan konferansımıza katılmış yatırımcılar sadece bu şirketlerle sadece toplantı yapmadılar aynı zamanda hem şirketleri hem de hizmet verdikleri ekonomileri karşılaştırma fırsatını yakaladılar.”