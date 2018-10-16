ABD'li dev ÅŸirketler kârÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±
ABD'nin altÄ±ncÄ± bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± olan Morgan Stanley, Aktiflerine gÃ¶re ABD'nin beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± Goldman Sachs Group, ABD'li saÄŸlÄ±k hizmeti ÅŸirketi Johnson&Johnson ve ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k sigorta ÅŸirketi UnitedHealth Group Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek kÃ¢rÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin altÄ±ncÄ± bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± olan Morgan Stanley Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 19 artÄ±ÅŸla 2.11 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 0.93 dolardan 1.17 dolara yÃ¼kseldi.
Refinitiv I/B/E/S verilerine gÃ¶re uzmanlar bankanÄ±n hisse baÅŸÄ±na ortalama 1.01 dolar kÃ¢r aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.
GOLDMAN SACHS KÃ‚RINI YÃœZDE 20.5 ARTIRDI
Aktiflerine gÃ¶re ABD'nin beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± Goldman Sachs Group Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 20.5 artÄ±ÅŸla 2.45 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 5.02 dolardan 6.28 dolara yÃ¼kseldi.
Refinitiv I/B/E/S verilerine gÃ¶re analistler bankanÄ±n hisse baÅŸÄ±na ortalama 5.38 dolar kÃ¢r aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.
JOHNSON&JOHNSONâ€™DAN YÃœZDE 4.5 ARTIÅžI
ABD'li saÄŸlÄ±k hizmeti ÅŸirketi Johnson&Johnson Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 4.5 artÄ±ÅŸla 3.93 milyar dolar net kÃ¢r elde aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 1.37 dolardan 1.44 dolara yÃ¼kseldi.
UNÄ°TEDHEALTH KÃ‚RINI YÃœZDE 28 ARTIRDI
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k sigorta ÅŸirketi UnitedHealth Group Inc Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 28 artÄ±ÅŸla 3.19 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 2.51 dolardan 3.24 dolara yÃ¼kseldi.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle