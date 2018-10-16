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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
Reuters
16.10.2018 - 15:20, Son GÃ¼ncelleme:

ABD'li dev ÅŸirketler kârÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

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ABD'li dev ÅŸirketler kârÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

ABD'nin altÄ±ncÄ± bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± olan Morgan Stanley, Aktiflerine gÃ¶re ABD'nin beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± Goldman Sachs Group, ABD'li saÄŸlÄ±k hizmeti ÅŸirketi Johnson&Johnson ve ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k sigorta ÅŸirketi UnitedHealth Group Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek kÃ¢rÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD'nin altÄ±ncÄ± bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± olan Morgan Stanley Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 19 artÄ±ÅŸla 2.11 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 0.93 dolardan 1.17 dolara yÃ¼kseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine gÃ¶re uzmanlar bankanÄ±n hisse baÅŸÄ±na ortalama 1.01 dolar kÃ¢r aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.

GOLDMAN SACHS KÃ‚RINI YÃœZDE 20.5 ARTIRDI
Aktiflerine gÃ¶re ABD'nin beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± Goldman Sachs Group Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 20.5 artÄ±ÅŸla 2.45 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 5.02 dolardan 6.28 dolara yÃ¼kseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine gÃ¶re analistler bankanÄ±n hisse baÅŸÄ±na ortalama 5.38 dolar kÃ¢r aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.

JOHNSON&JOHNSONâ€™DAN YÃœZDE 4.5 ARTIÅžI
ABD'li saÄŸlÄ±k hizmeti ÅŸirketi Johnson&Johnson Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 4.5 artÄ±ÅŸla 3.93 milyar dolar net kÃ¢r elde aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 1.37 dolardan 1.44 dolara yÃ¼kseldi.

UNÄ°TEDHEALTH KÃ‚RINI YÃœZDE 28 ARTIRDI
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k sigorta ÅŸirketi UnitedHealth Group Inc Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yÃ¼zde 28 artÄ±ÅŸla 3.19 milyar dolar net kÃ¢r aÃ§Ä±kladÄ±. Hisse baÅŸÄ±na net kÃ¢r ise geÃ§en yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki 2.51 dolardan 3.24 dolara yÃ¼kseldi.

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