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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.05.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

Abdi İbrahim’in 600 milyon TL’lik tesislerinin temeli atıldı: Molekül peşinde

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Abdi İbrahim’in 600 milyon TL’lik tesislerinin temeli atıldı: Molekül peşinde

TÜRK ilaç sektörü firmalarından Abdi İbrahim, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesislerinden AbdiBio’yu hizmete açtı.

Törende 400 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan AbdiBio’nun açılışının yanı sıra 600 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinin de temeli atıldı. Toplam 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak olan AbdiBio, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesislerinden olma özelliğini taşıyor.

3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

AbdiBio’nun biyoteknolojik ürünlerin ithalatının azalmasında ve ihracatının artmasında rol oynayarak cari açığa da ilaç olacağını ifade eden Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2.5 milyar TL. Yurtdışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar TL’ye ulaştı. Toplamda 600 milyon TL yatırımla hayata geçecek olan Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinde 2020’de üretime geçeceğiz. Üretim kompleksimizde yer alan oftalmoloji alanımızla ilgili yatırım sürecimiz tamamlanmak üzere. 240 milyon TL yatırım tutarıyla hayata geçecek bu alanda, halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler Türkiye’de üretilir hale gelecek. 18 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip hormon üretim alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek. Yeni tesiste iki yıl içinde 250 uzmanın çalışacak. Türkiye’nin ilaçta küresel oyuncu olma hedefine katkıda bulunacak çok güçlü bir adım attık. Ama bununla da yetinmek olmaz. Türkiye’nin ilaçta büyük sıçrama yapması molekül bulmasına bağlı. Abdi İbrahim olarak bu tesisi hayata geçirdikten sonra, şimdi üzerinde duracağımız hedef molekül keşfidir” diye konuştu.
Dünyada ve Türkiye’de ilaç sektöründe büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, bu değişimin odağında da biyoteknoloji olduğunu vurgulayan Nezih Barut, “Hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemler giderek daha etkili hale geliyor. Biyoteknolojik ilaçların dünyada pazar payı yüzde 27, Türkiye’de ise yüzde 22. Gelecek yıllarda dünyada biyoteknolojik ilaç pazarının diğer ürünlerin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor” dedi.

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