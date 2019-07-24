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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

AB'den kara para ile mücadele çağrısı

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AB'den kara para ile mücadele çağrısı

AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.

AB Komisyonu, mali suçlarla mücadele hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı. 

Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının uygulanmasında bazı yapısal eksikliklerin bulunduğu belirtildi. 


Söz konusu mali suçları kapsayan AB mevzuatlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği aktarılan çalışmada, suçluların ve teröristlerin Avrupa'nın finansal sistemini kullanmalarına imkan verilmemesi gerektiği kaydedildi. 

Avrupa'daki bazı bankaların, iş modelleri ve iç mekanizmalarındaki eksiklikler nedeniyle AB kara parayla mücadele kurallarına uymadığına dikkati çekilen çalışmada, AB üyesi ülkelerin denetleyici faaliyetlerini zamanında ve etkin biçimde yerine getirmeleri gerektiği belirtildi. 

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