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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay

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AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay

AB Komisyonu, İtalya'nın posta şirketine 171,7 milyon avro destek vermesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın uygun fiyatlı kitap ve gazete dağıtımı için posta şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın Poste Italiane şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu destekle İtalya'daki posta şirketinin kitap ve gazeteleri indirimli biçimde dağıttığı belirtilerek, hizmetin, medyadaki çoğulculuğu ve görüş çeşitliliğini koruduğu için kamusal yararları olduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. 

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