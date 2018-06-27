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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2018 - 18:00, Son Güncelleme:

AB'den gelecek 3 milyar avroya İtalya engeli

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AB'den gelecek 3 milyar avroya İtalya engeli

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin İtalya'nın koyduğu engel kaldırılması durumunda serbest bırakılma kararı alınacağı bildirildi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB Konseyi yetkilisi, "Türkiye ile iş birliğini arttırmak için umarım AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması için anlaşma sağlarız." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen kaynağın şimdiye kadar İtalya tarafından bloke edildiğini vurgulayan yetkili, İtalya ile diyaloğun sürdüğünü, İtalya tarafının AB'nin Afrika fonunun takviye edilmesi talebinin yerine getirilmesi halinde buna onay vereceğini söyledi.
AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

 

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