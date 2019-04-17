AB'den ABD'ye misilleme listesi
AB, Boeing anlaşmazlığında gümrük vergisi getirilebileceği 20 milyar dolar değerinde ABD ürününün listesi yayınladı.
ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi
alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı.
ABD ve Avrupa Birliği, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.
Kamuoyunun görüşüne açılan gümrük vergisi alınacak ürünler listesinde balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları yer alıyor.
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