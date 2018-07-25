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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi 

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AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, İsviçre'nin Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım buna gerek kalmaz ve bir çözüm bulabiliriz ama AB Komisyonu çok sayıda ABD ürününü içeren 20 milyar dolarlık uzun bir liste hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.       

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağına işaret eden Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.       

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger de, Almanya yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AB'nin tüm sektörlere yönelik  gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması halinde yapılabileceğini ifade etti.       

AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıkları ve ticaret savaşını önlemek istediklerine dikkati çeken Oettinger, mevcut gümrük vergileri kaldırılırsa  hızla müzakerelere başlanabileceğini ve hafifleştirilmiş bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.       

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Washington'da görüşme yapacak.       

Juncker, Trump'la ticari konuları görüşecek. Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacakları toplantının diğer gündem maddeleri güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacak.       

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.   

  

 

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