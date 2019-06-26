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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

AB'den ABD'li Broadcom firmasına soruşturma

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AB'den ABD'li Broadcom firmasına soruşturma

AB, çip üreticisi Broadcom firmasına yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Avrupa Birliği (AB), çip üreticisi Broadcom firmasının uydu alıcı ve modem sektörlerinde rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Broadcom firması hakkında resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, firmanın iletişim cihazları için entegre çip ürettiği hatırlatılarak, Broadcom'un yaptığı iş sözleşmelerinde rakiplerini piyasadan çıkarmaya yönelik sınırlamalar getirdiğinden şüphe duyulduğu kaydedildi.

Firma uygulamalarının tüketici tercihlerini ve teknolojik inovasyonu engellediği ifade edilen açıklamada, AB'nin geçici tedbirlerle Broadcom'un söz konusu davranışlarını engelleyebileceği belirtildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor. 

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