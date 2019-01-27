AB’den 43 bin kişiye 77 milyon Euro hibe
AVRUPA Komisyonu’nun yayımladığı, “Erasmus+ Programları Yıllık Raporu 2017”ye göre, Türkiye’den 43 bin kişi yurtdışında öğrenme fırsatı buldu.
Bu kişiler için de Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 77 milyon Euro hibe verildi ve 1300 proje hayata geçti. Bu programa toplam 2.6 milyar Euro ayrıldığı belirtilen raporda şu başlıklar öne çıktı: “2017’de 797 bin kişi bu programdan faydalandı. Avrupa çapında 22 bin 400 proje ile 84 bin 700 organizasyon hayata geçti. Erasmus+ için ayrılan bütçe 2016’ya göre yüzde 13; katılımcı sayısı ise yüzde 10 arttı. Türkiye’ye hibe edilen bütçenin yüzde 59’u yükseköğretimdeki hareketlilik ve projeler için kullanıldı. Onu yüzde 22 ile mesleki ve teknik eğitim ile yüzde 10 ile gençlik projeleri takip etti.”
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