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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

AB'de otomobil satışları nisanda azaldı

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AB'de otomobil satışları nisanda azaldı

AB otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 daralarak 1 milyon 303 bin 787 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerek 1 milyon 303 bin 787 adet oldu. Böylece, AB'de otomobil satışları eylülden nisan ayına kadar düşüş gösterdi.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 5 milyon 336 bin 703 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 310 bin 715, Fransa'da 188 bin 196, İtalya'da 174 bin 412, İngiltere'de 161 bin 64 ve İspanya'da 119 bin 417 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 323 bin 832 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 215 bin 382 otomobil sattı. Renault Grubu ise 143 bin 123 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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