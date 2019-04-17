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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

AB'de otomobil satışları Mart'ta düştü

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AB'de otomobil satışları Mart'ta düştü

AB otomobil pazarında toplam satışlar, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düştü.

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daralarak 1 milyon 722 bin 442 adet seviyesine geriledi.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşerek 1 milyon 722 bin 442 adet oldu. Böylece, AB'de otomobil satışları eylülden Mart ayına kadar düşüş gösterdi. 

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 4 milyon 32 bin 881 seviyesinde gerçekleşti. 
AB üyesi 28 ülke arasında Mart ayında en fazla yeni otomobil İngiltere'de trafiğe çıktı. Bu dönemde İngiltere'de 458 bin 54, Almanya'da 345 bin 523, Fransa'da 225 bin 818, İtalya'da 193 bin 662 ve İspanya'da 122 bin 664 yeni otomobil trafiğe tescil edildi. 

Üreticilere göre, Mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 399 bin 742 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 281 bin 597 otomobil sattı. Renault Grubu ise 179 bin 89 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. 

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