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Ekonomi
AA
17.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

AB'de otomobil satışları kasımda arttı

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AB'de otomobil satışları kasımda arttı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 175 bin 959 adet oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 175 bin 959’a ulaştı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Kasım 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 14 milyon 123 bin 228 seviyesine geriledi.

AB üyesi 28 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 299 bin 127, Fransa'da 172 bin 731, İngiltere’de 156 bin 621, İtalya'da 150 bin 587 ve İspanya'da 93 bin 158 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 301 bin 524 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 171 bin 932 otomobil sattı. Renault Grubu ise 119 bin 998 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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