AB'de otomobil satışları aralıkta arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), aralık ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 1 milyon 215 bin 76'ya ulaştı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Aralık 2019'da önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 yükselerek 15 milyon 340 bin 188 seviyesine ulaştı.

AB üyesi 28 ülke arasında aralık ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 283 bin 380, Fransa'da 211 bin 194, İngiltere'de 148 bin 997, İtalya'da 140 bin 75 ve İspanya'da 105 bin 853 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, aralık ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 277 bin 930 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 154 bin 47 otomobil sattı. Renault Grubu ise 144 bin 835 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.